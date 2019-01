Cristiano Ronaldo condenado a 23 meses de cárcel y 18,8 millones: "Todo perfecto"

Madrid, España.



El futbolista Cristiano Ronaldo ha ratificado este martes en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el que ha sido condenado a 23 meses de prisión -que no cumplirá- y a una multa de 18,8 millones de euros por eludir el pago de 5,7 millones a Hacienda. "Todo perfecto", ha dicho el jugador.



Fuentes jurídicas han informado a Efe que el delantero portugués ha reconocido los hechos ante el tribunal de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid en un juicio que apenas ha durado cinco minutos, al tratarse de una formalidad tras el acuerdo alcanzado entre la defensa del jugador y la Fiscalía .

Fotos: La amargura de Cristiano Ronaldo tras fallar su primer penal en Italia



De esta forma, Ronaldo ha aceptado una condena de 23 meses de prisión y una multa de 18,8 millones de euros, como autor de cuatro delitos fiscales entre 2010 y 2014 -cuando era jugador del Real Madrid- por los que defraudó 5,7 millones de euros al fisco.



Ante un despliegue mediático de periodistas y reporteros gráficos sin precedentes en la Audiencia Provincial de Madrid, el exjugador del Real Madrid ha llegado a las 09.35 (8:35 GMT) en una furgoneta negra acompañado de su pareja Georgina Rodríguez.

Georgina Rodríguez da mucho apoyo a su pareja Cristiano Ronaldo.

Vestido de negro, con gafas de sol y sonriente, el futbolista ha firmado algún autógrafo antes de realizar el correspondiente paseíllo ante los medios que tanto quería evitar cuando el pasado viernes pidió a la Audiencia de Madrid entrar por el garaje para no ser visto por la prensa, como sucedió cuando declaró el 31 de julio de 2017 en el Jugado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón.

Además: Georgina Rodríguez deja a Cristiano Ronaldo boquiabierto



Ya en las instalaciones judiciales, el portugués ha permanecido en un cuarto junto a su pareja hasta que a las 10.05 (9:05 GMT) ha sido llamado a la Sala para que diera comienzo la vista oral.



Han sido apenas cinco minutos de juicio en los que el jugador se ha limitado a responder "sí" cuando le han preguntado si admite los hechos de que le acusan y por los que acepta el acuerdo con la Fiscalía y Hacienda que evitará que ingrese en prisión.



Tras ello, ha permanecido unos minutos más en las dependencias judiciales hasta que a las 10.24 (9.24 GMT) ha abandonado la Audiencia de Madrid de la mano de Georgina y más sonriente aun si cabe que cuando llegó.

CR7 dijo que todo salió "perfecto".

"Ya está, ya está", ha respondido el jugador nada más salir por la puerta cuando ha sido preguntado sobre si ya había saldado cuentas con la justicia española.



Como era de esperar, Ronaldo no se ha parado para hacer declaraciones ante la prensa, que llevaba horas esperando en la entrada de la Audiencia Provincial, y se ha limitado a agregar que todo ha transcurrido "perfecto" cuando le han preguntado de nuevo antes de subirse a la furgoneta.



Ronaldo se suma así a otros de futbolistas como Luka Modric, Marcelo, Radamel Falcao, Angel Di Maria o Javier Mascherano, que también han incurrido en delitos contra la Hacienda Pública y han llegado a acuerdos con la Fiscalía de cara a reducir posibles penas.



Lejos queda ya aquel día en el juzgado de Pozuelo cuando afirmó en su declaración como investigado que "jamás" ocultó nada y que no tuvo "intención de evadir impuestos". Más tarde acabó aceptando el fraude fiscal por recomendación de sus asesores.



El Ministerio Público cifró en un primer momento en 14,7 millones de euros el fraude tributario y tras el acuerdo con Ronaldo lo rebajó a 5,7 millones de euros, si bien éste deberá pagar casi 19 millones entre intereses y multas.



En el acuerdo, la Fiscalía asegura que el jugador portugués se aprovechó de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento "voluntario" y "consciente" de sus obligaciones fiscales en España.



Y añade que Ronaldo presentó en su declaración del IRPF de 2014 una rentas de fuente española entre 2011 y 2014 de 11,5 millones de euros, cuando las rentas verdaderamente obtenidas fueron de casi 43 millones de euros.



Por último la Fiscalía señala que Ronaldo no incluyó "voluntariamente" unos ingresos que Hacienda cifra en 28,4 millones de euros por derechos de imagen a otra sociedad a la que ya había cedido estos derechos entre 2015 y 2020 llamada Adifore Finance LTD que sólo operaba para territorio español.