Sectores de Puerto Cortés, El Progreso, Choloma, Tela, Yoro y Atlántida estarán sin energía mañana  

San Pedro Sula, Honduras



La Empresa de Energía Honduras (EEH) anunció un nuevo apagón para diversos sectores de Puerto Cortés, El Progreso, Tela, Choloma, y otras zonas del país para este martes.





Puerto Cortés, El Progreso, Tela y Choloma.- 8:30 am a 4:30 am

Puerto Cortés:

Tropigas

Los Laureles

Santa Clara

Plantel Dole

Plantel Sea Land Maersk

San Roque

La Concordia

Las Delicias

Casa Azul

Bullychampa

Col. 21 de Octubre

Col. 19 de Abril

Amigos del Campo

Banderas III

Chameleconcito

Campana

La Gran Vía

Baracoa Jhonson

Bajos del Baracoa

El Bum

Col. López Bonilla

El Sofoco

Los Cruces

La Colman

Los Mangos

Km 2

Honducaribe

Paleto

El Roble

San José de Brisas

La 40

Remolino

Calán

Paleto

Sauce

Cedros

Caoba

La Uva

La Mora

La Junta

Guanacastales

Nola

Kele Kele

Manacalito

Savoy

Nueva Ticamaya

La Pava

La Bolsa

Kilómetro 6

Sector Pantano

Tapón de Los Oros

La Collman

El Ocote

El Boquerón

Choloma:

Aldea Protección

Tibombo

Tela:

Las Champas

Toloa Creek

Meroa

Toloa Empalme

Crike Martínez

El Guayabal

Melcher

La Achicadora

El Progreso

La 45

La Dora



Yoro.- 8:30 am a 3:30 pm

Bo. El Centro

Col. Esther Hunter

Supermercado Marquez

Maxidespensa

Hotel Marquez

Hotel Palace y sectores aledaños



Olanchito, Yoro.- 8:00 am a 5:00 pm

Boca de Mame

San Francisco

Piedra del Tigue

Maloa

Trocaire

Armenia

El Cajón

El Bambú

Campo Nuevo

San Luis

Tepusteca

Sitraproadasa

Bálsamo Oriental

El Agricultor

Brisas de Monga

12 de Diciembre

Crucete Oriental

Agua Caliente

4 de Enero

Lomitas





El Porvenir, La Masica, San Francisco y Esparta (Atlántida).- 8:00 am a 5:00 pm

Aldea El Pino (desde la gasolinera hacia Tela)

Aldea de Caracas

Aldea La Unión

Aldea Monte Pobre

Aldea El Bambú

Aldea Cáceres

Aldea El Gancho

Aldea Orotina

Aldea Saladito

Aldea Camelias

Aldea El Chorizo

Municipio de San Francisco

Col. Hyde

Escuela JKF

Aldea San Francisco Viejo

Aldea la Frutera

4to Batallón de Infantería

Aldea Santa Ana

Caicesa

Aldea El Naranjal

Municipio de La Masica

Aldea La Cumbre

Col. Alemana

Pozo Sarco

Río Cuero

Aldea Monte Negro

Aldea Trípoli

Col. Los Indios

Aldea Punta de Rieles

El Embarcadero

Aldea Tierra Firme

Aldea San Antonio

Aldea Agua Caliente

Aldea El Oro

Aldea San Juan Benque

Res. Villa Real

San Juan Pueblo

Hidroeléctrica Los Laureles

Hidroeléctrica Contempo

Col. Brisas de América

Aldea Siempre Viva

Aldea Lombardía

Aldea Piedra de Afilar

Flores de Italia

Mata de Guineo

La Libertad

Aldea El Suspiro

Aldea Los Cerritos

Aldea San José

La Guadalupe

La Ensenada

Municipio de Esparta



Güinope, El Paraíso.- 8:00 am a 4:00 pm

Valle de San Francisco

Galeras

Güinope

Silisgualagua

San Lucas

Mansaragua

Apalipí

San Antonio de Flores

Agua Santa

Maraita

Yauyupe

Coato y zonas aledañas



Choluteca.- 8:00 am a 4:00 pm

Gasolinera Uno (salida a Tegucigalpa)

Intrefica

Barrio Iztoca

Colinas Unidas

Carnilandia

Col. Arias Lagos

Gasolinera Puma (salida a Tegucigalpa)

