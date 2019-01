Joven ceibeño causa sensación con videojuego "PoPip"

San Pedro Sula, Honduras.



Desde los 10 años de edad Nehemek Amador se sumergió en el mundo de la programación y videojuegos, con el sueño de algún día poder crear uno de su propia autoría.



Hoy a sus 20 años el joven ceibeño puede presumir ser el creador del genial videojuego de habilidades llamado "PopPip".



"Los videojuegos comenzaron a interesarme desde que estaba en sexto grado, siempre me gustaba dibujar y animar pero me gustó la interacción que se podía tener con los videojuegos y me metí en ese mundo. Me gusta crear personajes, mundos" asegura Nehemek, que está por terminar una licenciatura en la carrera de Diseño Gráfico.





Al gamer le tomó alrededor de dos semanas crear "PoPip". "Mi familia me apoya en esto, mis amigos y hasta encontré a mi abuelita jugando mi videojuego" compartió Nehemek en el programa de televisión de "La Red".



Nehemek también busca poder convertirse en un mentor para otros jóvenes que tienen el sueño de elaborar videojuegos, por lo que pronto abrirá un blog de tutoriales para enseñar sobre programación y el paso a paso para generar un videojuego.



El videojuego "PoPip" es de fácil uso y es apto para toda la familia, además se puede descargar de forma gratuita en el catálogo de Google Play y pronto estará en la App Store.





Descargas

Puedes bajar el videojuego de "PoPip" ingresando a este link.



Instrucciones del videojuego

¿Puedes concentrarte en dos movimientos a la vez? Cada personaje debe comer su color y mezclarlos hará que pierdas. Un videojuego perfecto para perder el estrés en cinco minutos.



Redes sociales

Síguele el paso a Nehemek Ammador en sus redes sociales.

En Facebook @nehemek

En Instagram @nehemek