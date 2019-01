Razzie Awards 2019: Johnny Depp y Jennifer Garner entre los nominados a lo peor del cine   

Redacción.



Este lunes se han anunciado las nominaciones a la 39ª edición anual de los Premios Razzie, que reconocen a las peores películas, actuaciones e incluso parejas en la pantalla del cine estadounidense.



Estos premios son todo lo opuesto a los entregados por La Academia, es por ello que también son conocidos como los Anti-Óscar o la parodia de los Óscar.



El sueño de todo actor y director es ganarse el máximo galardón del cine, sin embargo, estos premios premian a lo más lamentable de la industria cinematográfica, y en este año, figuran actores de renombre que podrían hacerse del premio el próximo 23 de febrero.







El filme de John Travolta sobre la mafia "Gotti" y el presidente de Estados Unidos Donald Trump fueron nominados.





LISTA COMPLETA DE LOS NOMINADOS



PEOR PELÍCULA

"Gotti"

"The Happytime Murders"

"Holmes & Watson"

"Robin Hood"

"Winchester"



PEOR ACTRIZ

Jennifer Garner por "Peppermint"

Amber Heard por "London Fields"

Melissa McCarthy por "The Happytime Murders and Life of the Party"

Helen Mirren por "Winchester"

Amanda Seyfried por "The Clapper"



PEOR ACTOR

Johnny Depp por "Sherlock Gnomes"

Will Ferrell por "Holmes & Watson"

John Travolta por "Gotti"

Donald J. Trump (como él mismo) por "Death of a Nation" y "Fahrenheit 11/9"

Bruce Willis por "Death Wish"



PEOR ACTOR DE REPARTO

Jamie Foxx por "Robin Hood"

Ludacris por poner la voz en "Show Dogs"

Joel McHale por "The Happytime Murders"

John C. Reilly por "Holmes & Watson"

Justice Smith por "Jurassic World: Fallen Kingdom"



PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Kellyanne Conway (como ella misma) por "Fahrenheit 11/9"

Marcia Gay Harden por "Fifty Shades Freed"

Kelly Preston por "Gotti"

Jaz Sinclair por "Slender Man"

Melania Trump (como ella misma) "Fahrenheit 11/9"



PEOR DIRECTOR

Etan Cohen por "Holmes & Watson"

Kevin Connolly por "Gotti"

James Foley por "Fifty Shades Freed"

Brian Henson por "Happytime Murders"

The Spierig Brothers (Michael y Peter) por "Winchester"



PEOR GUION

"Death of a Nation"

"Fifty Shades Freed"

"Gotti"

"Happytime Murders"

"Winchester"



PEOR SECUELA O REMAKE

"Death of a Nation" ("Hillary’s America...")

"Death Wish"

"Holmes & Watson"

"The Meg" ("Jaws")

"Robin Hood"



PEOR COMBO EN PANTALLA

​"The Happytime Murders"

Johnny Depp por "Sherlock Gnomes"

Will Ferrell y John C. Reilly por "Holmes & Watson"

Kelly Preston & John Travolta por "Gotti"

Donald J. Trump por "Death of a Nation" y "Fahrenheit 11/9"