Video: Juanes vuelve con "La plata" y anuncia concierto en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

“Se fue la plata, quedó la pena. Por tanta rumba pa’ olvidarte. Por ti ya no hay manera de consolarme, si no me dejas enamorarte”, así inicia la letra de La plata, el nuevo éxito musical de Juanes en colaboración con Lalo Ebratt.

Concierto El intérprete de "La camisa negra" y "Es por ti" ofreció un concierto en Tegucigalpa en 2014.

Con esta canción, el intérprete vuelve a sus raíces con los alegres ritmos del folclor colombiano, como el vallenato. El videoclip, que se lanzó hace unos días, cuenta con más de 12 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

“Estoy muy contento y agradecido por la respuesta que la gente le ha dado al tema a los pocos días de haber sido lanzada”, comentó Juanes en exclusiva con Diario LA PRENSA.

Juanes y Lalo Ebratt unieron sus voces y talento para interpretar La plata. El video, que fue grabado en los coloridos escenarios de Medellín, Colombia, ya tiene más de 12 millones de visitas en YouTube y promete ser el éxito de la temporada.

Contó cómo surgió la idea de colaborar con Ebratt, un joven artista colombiano que ha triunfado con el colectivo artístico Trapical Minds, el cual es conocido por su megaéxito de 2018, Mocca.

“Yo conocí la música de Lalo y de Trapical Minds desde hace un año, más o menos, y la verdad que me gustó mucho. El año pasado los conocí en Bogotá y hubo muy buena química, y así fue cómo invitamos a Lalo a participar en La Plata y trabajar juntos”, recordó el cantautor.

Fue tan buena la experiencia que tuvo Juanes con Lalo Ebratt en esta canción que ambos ya tienen planeado lanzar otro tema juntos.

“La verdad es que él hizo un trabajo excelente en La plata y le dio color a nuestro tema. Incluso ya hemos hecho otra canción con Trapical Minds que lanzaremos próximamente”, agregó sin dar más detalles.

Folclor

“La plata representa mucho lo que yo soy como músico y todo lo que tiene que ver con Colombia y el folclor que me ha influenciado a lo largo de mi carrera”, agregó Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nombre real del intérprete.

El video, dirigido por Juan Pablo Valencia y producido por la compañía 36 Grados en Medellín, fue grabado casi en su totalidad en una bodega de la ciudad, con ciertos exteriores en el edificio de la Antigua Estación del Ferrocarril de Antioquia. Esta experiencia audiovisual es un tributo a Colombia que recrea muchos de los símbolos que caracterizan al país suramericano como sus playas, la chiva (un busito) y cantina antioqueña.

Adelantó que ya está trabajando en su nuevo disco, el cual será titulado De Colombia para el mundo y que lanzará este año. “Ya estamos en la recta final de este álbum, pero por los momentos estaremos lanzando canciones en el primer semestre”, contó.

También dio una buena noticia a sus fans hondureños, pues dijo que dará un concierto en Honduras durante los primeros seis meses de 2019. “Estamos planeando ir a Honduras en el primer semestre. Hay un festival al que nos han invitado, pero no recuerdo ahora el nombre”, dijo para luego enviar un mensaje a sus seguidores catrachos. “A todos los fans en Honduras les agradezco inmensamente el apoyo y estoy muy contento de que sean parte de mi familia. Los invito a que escuchen mi nueva canción”, expresó.

Reafirmó su amor por la música y confesó qué es lo que más disfruta de ella. “Para mí, cantar, tocar la guitarra y conectarme con el público es como un milagro y es algo de lo que estoy agradecido”, concluyó.

Además de ser uno de los artistas latinos más exitosos, Juanes es un hombre de familia. El intérprete está casado con la actriz Karen Martínez, con quien ha procreado tres hijos.

Mira el video: