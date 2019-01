Los primeros migrantes de la caravana ya están en México

Tecún Umán, México.



Entraron a suelo azteca con la esperanza de encontrar allí, o si logran cruzar a Estados Unidos, mejores condiciones de vida, ya que incluso el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ofreció empleo y trato digno para los centroamericanos que arriben a este país.



Antes de llegar a México, los migrantes hondureños cruzaron Guatemala, no sin antes vivir situaciones tensas con las autoridades migratorias y sufrir las condiciones del clima.



Este jueves 17 de enero, cuando amanecía en Tecún Umán, pueblo fronterizo con Ciudad Hidalgo, México, llegaron los primeros cientos de centroamericanos que se establecieron unas horas en el parque de esa pequeña ciudad.

-Tiempo de espera-



Las horas pasaron, y los migrantes solo esperaban a que se abrieran las oficinas del Instituto Nacional de Migración en México para iniciar sus trámites, y les entreguen la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Mientras tanto ahí en Guatemala niños, mujeres y hombres, familias completas desayunaban, mataban el tiempo y hasta jugaban futbol.



Ya en México, a las 9:00 am iniciaron las filas en el puente Rodolfo Robles, mejor conocido como Suchiate I. Uno a uno fueron pasando con 150 empleados externos, que fueron contratados para recibir a la caravana, y comenzar a hacer su registro oficial.

Autoridades mexicanas dieron un brazalete a los migrantes, con el cual pueden ir a Tecún Umán o el parque de Ciudad Hidalgo.

La mayoría proviene de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.



Ya registrados ante el INM, y con una pulsera blanca que contiene toda su información en un holograma, los integrantes de la caravana solo tienen dos destinos: el parque de Tecún Umán o el parque de Ciudad Hidalgo, ya que no podrán pasar a todo el país. Tendrán que esperar cinco días para recibir la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias que entrega México para que puedan pasar libremente por el territorio mexicno.



-Hondureños-



Enfundado en un pantalón de mezclilla, y con la cara evidentemente quemada por el sol, Juan "N", oriundo de Honduras, contó brevemente que espera llegar hasta Estados Unidos con todo el grupo.



"Esperamos pasar todos, el único es Dios que nos guía en el camino para pasar la frontera de México. Todos unidos vamos a llegar y poder trabajar y darle mejores condiciones de vida a nuestras familias", dijo.

Hondureños esperan en México al otro grupo de la caravana que aún sigue en Guatemala.

Fernando, es un hondureño más que se unió a la caravana. El hombre de rasgos indígenas contó: "Yo quiero seguir pa´ delante, llevo tres días en Tecún Uman, y esperaba la caravana. Desde Honduras solo partes he caminado y partes me ayudaban en los trailers; me siento agradecido de estar en México, y me siento alegre porque nos han apoyado. Allá en Honduras, está feo, matan a 5 personas diarias, por eso nos salimos y esperamos salir adelante".



El hombre, que es cortador de café, agregó: "ojalá y mi familia me vea y sepa que estoy bien. Soy cargador de café, soy buen empleado y vamos a trabajar en la construcción".



En Tapachula, la más importante de la frontera sur de México, hay varados cientos de migrantes que esperan la caravana. Muchos están en los albergues, otros en los parques de la ciudad y muchos más sólo deambulan por las calles pidiendo limosna. Quién sabe si la caravana lleguea Tapachula, ellos la esperan, pero los que llegaron este jueves van a obtener su documento legal para poder estar en cualquier parte del país.