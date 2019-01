Claman por justicia en el entierro de niña asesinada en Intibucá

Intibucá, Honduras

Justicia, pidieron ayer familiares y ciudadanos en el entierro de la niña Teresa Domínguez Gómez (12) quien fue asesinada la noche del domingo 13 de enero en el caserío Buena Vista de la aldea Santa Catarina.

Con tristeza, su madre María Virgen Domínguez y sus hermanitos acompañados de aldeanos, dieron sepultura al cuerpo de la pequeña Teresa en un cementerio de Intibucá, ayer en la tarde. Varios de los pobladores portaban pancartas con el mensaje: “De camino a casa quiero ser libre no valiente”.

El asesinato de la pequeña ocurrió luego de que saliera de su casa la noche del domingo a buscar a su madre que regresaba de trabajar de La Esperanza. La niña caminó desde su casa en Buena Vista a Santa Catarina, pero en el trayecto en medio de la oscuridad fue atacada a machetazos. En la casa había quedado su padrastro Luciano González con sus tres hijos menores.

Teresa Domínguez Gómez.

Luciano González, para la Policía, es uno de los sospechosos del crimen, pero las autoridades de investigación no tienen indicios de que haya cometido el asesinato. Supuestamente el padrastro de la niña cometía algunos abusos en contra de la menor y, según el relato de otra hermana de Teresa, acostumbraba a tocarlas.

A Teresa no le gustaba quedarse a dormir en la misma casa con su padrastro si su madre no llegaba, por ello la noche del domingo le dijo que si no encontraba a su madre pediría posada en otra casa. Otros de los sospechosos son tres menores que, según lo que contó Teresa días antes la habían acosado y amenazado, pero no hay pruebas en su contra.