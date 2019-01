Proyecto Great aleja a menores de las pandillas en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Tomar buenas decisiones, la no discriminación y el respeto, así como ser un ciudadano ejemplar, son parte de las enseñanzas del Programa de Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas (Great, por sus siglas en inglés).

El proyecto es impulsado en el país desde hace siete años por la Policía Nacional, la cual recibe el apoyo financiero del Gobierno de los Estados Unidos a través de Usaid,

La iniciativa tiene el propósito de ser un inmunizador contra la delincuencia, la violencia juvenil y la asociación con las pandillas. Está diseñada para estudiantes que se encuentran en las edades previas a las que regularmente se inician en las pandillas y las conductas delictivas.

El comisionado Orvin Galo, subdirector general de la Policía Nacional, explicó que Great se desarrolla en torno a un plan de estudio con base escolar e impartido por miembros de la institución uniformada.

El mismo brinda una gama de componentes para estudiantes y sus familias. Dichos componentes incluyen actividades durante las clases y en vacaciones.

“A la fecha, el programa lleva capacitados a nivel nacional más de 100,000 jóvenes comprendidos en las edades de nueve y 17 años. Es bueno hacer saber a la comunidad que como policías hay una formación comunitaria que hace que el agente se involucre en las actividades del sector”, explicó Galo.

El subcomisionado Adolfo Ordóñez, comandante de la Umep 5, comparte con los niños.

Recreación. Como parte del componente de vacaciones para reforzar los conocimientos adquiridos, los menores formados por el proyecto, participaron durante dos días en un campamento que de forma simultánea se realizó en más de ocho ciudades del país.

Adolfo Ordóñez, comandante de la Unidad Metropolitana de Policía (Umep 5), manifestó que a nivel nacional se involucraron unos 3,800 jóvenes y niños, distribuidos en 32 campamentos.

En San Pedro Sula, los participantes son jóvenes de las colonias ubicadas en el sector noroeste como La Fesitranh, Río Blanco, El Retiro, Los Pinos y la Veracruz.

Ordóñez consideró, que gracias a iniciativas como Great, los índices de violencia han logrado reducirse en gran escala en zonas que antes eran peligrosas.

Keneth Villanueva, procedente de Río Blanco, dijo que tiene cuatro años siendo parte del programa y expresó que ha sido de mucha ayuda para su crecimiento personal y como estudiante.

“Es muy bueno porque nos enseñan a no caer en las maras y pandillas y las drogas. También nos hablan sobre el acoso escolar para no practicarlo. Me siento feliz de formar parte de Great”, refirió Keneth.