Los riesgos de usar WhatsApp Web en tu trabajo

Sin duda alguna, WhatsApp es una de las aplicaciones de intercambio de mensajería (textos, fotos, videos y documentos) más utilizadas a nivel mundial, tanto en su versión para teléfonos móviles como para Web.



La app se ha vuelto hasta una herramienta de trabajo para muchos, sin embargo existen riesgos que debes tomar en cuenta si usas WhatsApp Web en tu empleo.

Estos son los riesgos que deberas tomar en cuenta si usas la versión de escritorio de WhatsApp en tu trabajo:



1. El uso de la aplicación en horas laborables puede convertirse en tu principal distracción. Ten cuidado de no descuidar tu trabajo y no recibir un (o muchos) llamado de atención.



2. Al usar la app con tu número privado, tus datos personales quedarán expuestos, dado que las computadoras que se utilizan en una empresa no suelen ser personales, en ocasiones no cuentan con una clave de seguridad por lo que otras personas podrían acceder a información que no se desea revelar.



3. Los archivos descargados o, incluso, algunas conversaciones pueden terminar almacenadas en un disco duro compartido y de uso común. Ello podría llegar a ser revisado por los altos funcionarios de la organización.



4. Internet está lleno de información como de virus, debes saber que si por casualidad o error algún virus ingresara a la computadora por medio de WhatsApp, no solo los archivos personales se verían comprometidos sino también información importante de la empresa por lo que se sugiere ser precavido y responsable.

