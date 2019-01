Luis Fonsi llora en La Voz España

Madrid, España.

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi fue conmovido hasta las lágrimas por su compañero Antonio Orozco durante la última emisión del show "La Voz" España.

El momento se dio cuando una de las concursantes interpretó el tema "Ya lo sabes", de Fonsi y Orozco que significa mucho para sus intérpretes como explicó el español durante el programa que retransmite la cadena Antena 3.

Al escuchar su melodía ambos giraron sus asientos y después se fundieron en un abrazo lleno de sentimiento que cobró aún más sentido cuando Antonio Orozco explicó la historia que hay detrás de la canción.

El cantante español habló sobre la bondad del puertorriqueño, que le ayudó cuando él más lo necesitaba.

"Me gustaría aprovechar este momento para contar una historia. En el año 2007, la única persona que me llamaba era el del banco. Sin saber a quien dirigirme, llamé a Luis Fonsi para pedirle por favor si me podía ayudar y él tardó en ayudarme lo mismo que tardó en darse la vuelta nada más escucharte", dijo Orozco a la joven.

"Ahora voy a tirar una piedra contra mi propio tejado, pero si Fonsi fue capaz de cambiar mi vida estoy seguro de que sin duda es capaz de cambiar la tuya. Así que lo correcto, lo verdadero es que vayas a su equipo", le dijo conmoviendo no solo a Fonsi sino al resto de coaches, Paulina Rubio y Pablo López.

Ante las emotivas palabras Luis Fonsi se quedó sin palabras y no pudo contener la emoción hasta las lágrimas que comenzaron a formarse en sus ojos.

Rubio se levantó a abrazar a Orozco por tener el valor de compartir esa parte de su vida con el público.