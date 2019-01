Netflix sube el precio de sus planes de suscripción en EEUU y Latinoamérica

Nueva York, Estados Unidos.

La plataforma de streaming de video Netflix, que ha invertido mucho para desarrollar su propio contenido, anunció el martes el aumento del precio de sus suscripciones en Estados Unidos y en varios países latinoamericanos.

Los abonados a la opción más popular del grupo, que permite ver videos en alta definición en dos dispositivos a la vez, ahora pagarán 12,99 dólares por mes, en lugar de los 10,99 que pagan actualmente.

La oferta básica de Netflix pasará de 7,99 a 8,99 dólares, y su oferta más completa, que le permite ver cuatro pantallas a la vez en muy alta definición, costará 15,99 dólares en lugar de 13,99.

La plataforma ha invertido mucho en los últimos años para mejorar su oferta y atraer nuevos suscriptores frente a la competencia que ofrecen HBO, Hulu o Amazon, por ejemplo.

Lea más: Facebook anuncia la inversión de 300 millones de dólares en periodismo

En particular, ha desarrollado una gama de productos creados específicamente para Netflix, en especial series como "Stranger Things", "The Crown" y "Orange Is The New Black", o más recientemente la película del mexicano Alfonso Cuarón "Roma", que acaba de ser galardonada con los Globos de Oro en las categorías de mejor película extranjera y mejor director.

Las nuevas tarifas se aplicarán a todos los suscriptores en Estados Unidos, así como a los que pagan en dólares en América Latina y el Caribe, con efecto inmediato para nuevos clientes, y en los próximos meses para las personas que ya estén suscritas al servicio.

Después de esta decisión estratégica, la acción del grupo estadounidense en la bolsa subió más del 6%, a 352 dólares.