Esperan a miles en celebración del Cristo Negro en El Progreso

El Progreso, Yoro

Con una alborada fueron despertados esta mañana los habitantes de la comunidad de Arena Blanca, sector sur de este municipio, hoy se celebra el día del Señor de Esquipulas o Cristo Negro.

Por más de 30 años miles de católicos de esta ciudad y resto del Valle de Sula asisten a la fiesta religiosa que se desarrolla en el templo del Santo ubicado en una loma en el centro de la aldea.

La actividad que es coordinada por la Iglesia católica y un comité del lugar con aporte de la alcaldía comenzó el pasado domingo a las 4:00 pm con una Novena al Cristo Negro por la Hermandad de Esquipulas de El Progreso.

Continuó ayer con una eucaristía a las 10:00 am, luego a las 6:00 pm hubo otra donde se realizaron bautismos.

Los que asistieron se quedaron en una vigilia que culminó con la Hora Santa.

Para evitar que personas que consumen bebidas embriagantes hagan actos inmorales, el Departamento Municipal de Justicia aprobó ley seca desde ayer hasta las 12:00 del mediodía de hoy.

El director de esa oficina, Óscar Sosa, informó que la medida está dirigida a todos los comerciantes y ciudadanía en general, únicamente en el lugar donde se realiza el evento religioso.

La imagen del Cristo de Esquipulas fue instalada en Agua Blanca en 1988 por padres y monjas de la Iglesia católica de El Progreso con el afán de evitar que los devotos de la imagen tuviesen que viajar hasta Esquipulas, Guatemala.

En este lugar, frente a la iglesia de Arena Blanca, se desarrollarán misas durante este día y parte de la noche.

Programa

Alberto Aguilar, miembro del comité pro celebración, informó que por tradición, el templo se abrió al público desde el domingo, un buen número de católicos han llegado a pagar promesas.

"Los visitantes pasarán un día ameno y de fe. VArios padres oficiarán las misas" Alberto Aguilar, Comité pro celebración

Detalló que el programa que inició hoy a las 4:00 am con una alborada y Rosario de La Aurora, continuó a las 6:00 am con la salida de los peregrinos desde el parque Las Mercedes en el centro de la ciudad hacia el templo de esta aldea. A las 8:00 am inicia la procesión del Viacrucis desde el desvío en la carretera pavimentada que de El Progreso conduce a Santa Rita hacia Arena Blanca. Luego a las 10:00 am habrá una misa frente a la iglesia, a las 4:00 y 6:00 pm hay otras dentro del templo.

A las 7:00 pm comienza un show de luces patrocinado por la Municipalidad.

“Esperamos a miles de feligreses”, dijo Aguilar.

Las personas serán resguardadas por la Policía Nacional, Municipal y militares.