Policía Militar debe continuar en las calles, opinan sectores

Presencia de militares no debe ser permanente: Conadeh La presencia de los militares en las calles solo debe obedecer a la solicitud que haga la Secretaría de Seguridad en tareas específicas de seguridad pública, pero no debe ser permanente, opinó ayer Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de derechos humanos. “La labor de las Fuerzas Armadas no está en el orden de la seguridad interna y por consiguiente el tema del orden público y la seguridad interna es solo labor policíaca”, opinó. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF AA, general René Orlando Ponce defendió el papel de los militares en las tareas de seguridad pública y fustigó a los que se oponen a ello. “Aquellos que no los quieran ver (los soldados) en las calles y no se quieran sumar a este esfuerzo como ciudadanos y como hondureños, es su problema”, apostilló.