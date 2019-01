México se prepara para recibir nueva caravana de migrantes

Ciudad de México.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se prepara para recibir a una caravana de migrantes que se presume partirá de Honduras esta semana.

Las autoridades mexicanas buscan evitar un "portazo" en la frontera sur -como el que se suscitó el 19 de octubre- y garantizar una migración ordenada y segura.



Alejandro Encinas, portavoz de la Secretaría de Gobernación de México, explicó que la estrategia de AMLO busca garantizar derechos, pero al mismo tiempo cumplir con lo que establece la legislación.





"Todo mundo tiene derecho a la movilidad humana y a una migración ordenada, segura, por supuesto regulada, y quien entre (a México) de manera regular con su registro, no tendrá ningún impedimento... Esperemos que haya orden, seguridad y regulación", señaló.



Una nueva caravana de migrantes hondureños y salvadoreños arribará a México en los próximos días, con la finalidad de cruzar ese país sin que sus integrantes sean detenidos y así llegar a la frontera con Estados Unidos.

Tras reconocer que sería imposible "blindar" el Río Suchiate por su extensión y el nivel del caudal, Encinas aseveró que es mejor poner orden sobre la base del entendimiento y no a partir del uso de la fuerza.



Subrayó que el Gobierno de México mantiene contacto con los países centroamericanos no sólo para diseñar una estrategia conjunta, sino además atender el fenómeno desde su origen para evitar conflictos.



"No quiero hacer ninguna estimación (sobre cuántos llegarían), para no especular, pero estamos atendiendo esto porque también los países de origen tienen responsabilidades y esperemos que cumplan", sentenció.