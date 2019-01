Honduras pide a nacionales no dejarse engañar ante nueva caravana hacia EEUU

Tegucigalpa, Honduras.



El Gobierno de Honduras advirtió hoy sobre los riesgos de migrar de manera irregular y pidió a los hondureños que "no se dejen engañar" ante la formación de una nueva caravana de migrantes que presuntamente saldría este martes desde este país con rumbo a Estados Unidos.



"Al pueblo hondureño se le hace un llamado a que no se deje engañar con estos procesos", dijo la vicecanciller hondureña, Nelly Jerez, al ser consultada por periodistas sobre una nueva caravana de migrantes que estaría saliendo mañana desde San Pedro Sula, norte del país, con rumbo a Estados Unidos.



La funcionaria instó a los ciudadanos a no emigrar, porque, aunque es un derecho, son "muchos los riesgos" que enfrentan en el camino.

Al menos once hondureños de los miles de migrantes de la primera caravana que salió de Honduras el 13 de octubre de 2018, aduciendo la falta de trabajo e inseguridad en su país, han muerto en su intento por llegar a Estados Unidos, señaló Jerez, sin confirmar o desmentir la salida del próximo grupo de nacionales este martes.



Agregó que un total de 7.270 hondureños que decidieron no seguir en la caravana han regresado a su país de manera voluntaria entre octubre y diciembre del año pasado a través del plan "Retorno Seguro" que impulsan Honduras, México y Guatemala.



Jerez indicó que se espera que las autoridades estadounidenses comiencen a finales de marzo próximo a recibir las solicitudes de asilo de al menos 2.500 hondureños que permanecen en albergues en México.



"Eso significa que van a tener una larga espera para que los hondureños puedan cruzar o entrar en un proceso de asilo si es lo que desean", subrayó.

Preocupante



Advirtió además que los adultos que lleven niños sin los documentos y las acreditaciones correspondientes serán detenidos en las diferentes fronteras del país.

"Es importante hacer un llamado a las personas que ejercen el notariado para que no se presten a poner como válida una firma de una persona que lo hizo en su presencia", dijo Salas en una comparecencia de prensa en la Casa Presidencial.



"El crimen organizado está utilizando a los menores y es algo que desde el Gobierno de la República vamos a tratar de prevenir de manera permanente", enfatizó.



Ante la eventual salida de una nueva caravana de hondureños, Salas dijo que al menos seis delegaciones migratorias del país están listas para "brindar la protección a los menores".



Unos 9.000 centroamericanos, en su mayoría hondureños, llegaron a México a partir del 19 de octubre de 2018 en distintos grupos, de los cuales más de 7.000 arribaron a las ciudades de Mexicali y Tijuana, estado de Baja California, para pedir asilo en Estados Unidos. EFE