El Chapo ordenó matar a ingeniero que entregó sus mensajes al FBI

Ciudad de México.

Alex Cifuentes, el ex mano derecha de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, reveló este lunes en el juicio contra el ex jefe del cartel de Sinaloa que éste no dudaba en utilizar la violencia cuando lo estimaba necesario.



Según Cifuentes, cuando el Chapo se enteró de que su jefe de comunicaciones, el colombiano Christian Rodríguez, colaboraba con el FBI, le pidió que lo buscara y lo matara.

Rodríguez huyó entonces a Estados Unidos, donde fue acogido como testigo protegido, recibiendo una nueva identidad y una recompensa por entregar a las autoridades estadounidenses miles de mensajes del capo y audios que la Fiscalía ha usado como evidencia en el juicio.





Cifuentes también reveló que el narcotraficante mexicano ordenó dar una paliza a Memín, un joven empleado mexicano que le robó dinero para comprarse en Honduras un Mercedes Benz a escondidas.

Memín quedó "enyesado de pies y manos" tras el castigo ordenado por El Chapo, según su ex número dos.

Cifuentes, que fue arrestado en noviembre de 2013 contó al jurado que el narcotraficante mexicano trabajó por varios años en planes para un libro y una película sobre su vida que él mismo deseaba dirigir.



El exjefe del cártel de Sinaloa, que puede ser condenado a cadena perpetua si es hallado culpable de traficar más de 155 toneladas de drogas a Estados Unidos, trabajó desde fines de 2007 en un proyecto para filmar una película autobiográfica.



La idea fue de Angie, la primera esposa de Alex Cifuentes, quien dijo al capo narco que él debía hacerla y embolsarse el dinero del eventual éxito de taquilla, y no regalar la oportunidad a un gran estudio cinematográfico.

"¿Qué papel tenía el acusado" en la película?, le preguntó la fiscal Gina Parlovecchio. "El director", respondió Cifuentes al comenzar la novena semana de juicio en la corte federal de Brooklyn.

El Chapo fue arrestado por última vez en Sinaloa el 8 de enero de 2016, seis meses después de su segunda fuga espectacular de una cárcel mexicana y poco después de una reunión clandestina con la actriz mexicano-estadounidense Kate del Castillo y el actor estadounidense Sean Penn, que le entrevistó para la revista Rolling Stone.



El Chapo quería que del Castillo lo asesorase en su película y actuase en ella, según las investigaciones del gobierno mexicano.