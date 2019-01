Familia y amigos dan último adiós al empresario Jaime Rosenthal

San Pedro Sula, Honduras

Con el ataúd cubierto por la bandera del Partido Liberal y sobre esta un tapete de rosas rojas, que simbolizan el amor que Jaime Rolando Rosenthal Oliva tenía por su familia y ese instituto político, familiares y amigos le dieron el último adiós al reconocido empresario que falleció el sábado en una clínica privada de esta ciudad.

Aplausos Con un minuto de aplausos fue despedido el empresario; familia y amigos manifestaron que deja un gran legado y es ejemplo a imitar.

El cuerpo del banquero fue velado desde el sábado hasta la mañana del domingo en Funerales del Recuerdo, allí, decenas de personas llegaron para mostrarle las condolencias a su esposa Miriam Hidalgo y a sus hijos.

Rosenthal Oliva, quien se destacó como un gran empresario y político liberal, murió a sus 82 años tras sufrir un infarto. Personalidades del ámbito político y empresarial del país asistieron a las honras fúnebres.

A las 8:30 am, los restos de Jaime Rosenthal, quien desempeñó el cargo de designado presidencial en el gobierno de José Simón Azcona (1986-1990), fueron llevados en caminata hasta la sinagoga de la comunidad judía “Maguen David”, en la 2 calle y 15 y 16 avenidas del barrio Suyapa adonde realizaron un acto fúnebre dirigido por un rabino.

Tras el oficio, Claudia de Rosenthal, leyó una carta que su esposo Yani Rosenthal envió desde Estados Unidos para despedirse de su padre.

A continuación el escrito:“No puedo expresar la tristeza que me invadió al enterarme de la muerte de mi padre, un hombre ejemplar, patriota y emprendedor que dedicó su vida a soñar y trabajar por una Honduras más próspera. No hay sacrificio que un hijo no haga por sus padres, pero hoy más que nunca Dios me pone a prueba al no poder acompañar a mi madre, mi tío, mis hermanos, mi amada esposa, mis hijos y mis sobrinos en este día.

Agradezco las innumerables muestras de amor que como familia, y en lo personal, hemos recibido, han resultado invaluables para sobrellevar estos momentos. Mi padre está en paz, que el amor que supo dar se expanda por toda Honduras y que su luz sea una antorcha perenne para las naciones”, cita la carta. Luego de ese emotivo mensaje, su cuerpo fue trasladado al cementerio Jardines del Recuerdo.

Hijos y nietos cargaron el féretro hasta el lugar donde ahora descansan los restos del empresario.

Historial

Don Jaime nació el 5 de mayo de 1936 en San Pedro Sula y estaba casado con Miriam Hidalgo de Rosenthal, con quien procreó cinco hijos: Jaime (QDDG), Yani, Patricia, Carlos y César Rosenthal.

Para saber Don Jaime estudió su primaria en la escuela evangélica Pablo Menzel y se graduó en el Instituto José Trinidad Reyes. Se graduó como ingeniero civil en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Fue diputado del Congreso Nacional por el departamento de Cortés (2002-2006) y asesor presidencial en varios gobiernos.

En 1974 fundó el Banco Continental. El empresario Luis Larach recordó a Jaime Rosenthal como“un hombre que dejó un gran ejemplo”.

Decenas de personas, entre políticos, empresarios y amigos, le rindieron homenaje.

Sepelio

Autoridades del Partido Liberal y varios empresarios mostraron su afecto a la familia durante el sepelio al entregarles acuerdos de duelo.

Con lágrimas en sus ojos y la voz entrecortada, Carlos Rosenthal, agradeció la presencia de los que llegaron a darle el último adiós a su padre.

“Fue un gran y buen hombre, amante de su familia y un patriota, no hubo una mejor clase de civismo que escucharlo hablar de Honduras, la patria que tanto amó y donde cosechó su éxito”, dijo.

El empresario fue acusado por Estados Unidos de lavado de activos y al momento de su fallecimiento cumplía arresto domiciliario desde noviembre de 2015 en el país por falsificación de documentos públicos en Honduras.