Dios me pone a prueba al no acompañar a mi familia: Yani Rosenthal

San Pedro Sula, Honduras.

"No puedo si quiera expresar la tristeza que me invadió al enterarme de la muerte de mi padre, un hombre ejemplar, patriota y emprendedor que dedicó su vida a soñar y trabajar por una Honduras más próspera", inicia el texto que contiene las consternadas palabras de Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo hacia su padre, Jaime Rosenthal Oliva, quien ayer murió tras sufrir un infarto.

"No hay sacrificio que un hijo no haga por sus padres, pero hay más que nunca, Dios me pone a prueba al no acompañar a mi madre, mi tío, mis hermanos, mi amada esposa, mis hijos y mis sobrinos en este día. Agradezco las innumerables muestras de amor que como familia y en lo personal hemos recibido, han resultado invaluables para sobrellevar estos momentos".

La emotiva carta de Yani,concluye: "Mi padre está en paz, que el amor que supo dar se expanda por toda Honduras y que su luz sea una antorcha perenne para las naciones".

En el velatorio de Jaime Rosenthal en Funerales del Recuerdo, Claudia de Rosenthal, esposa de Yani, leyó su emotiva carta durante la ceremonia fúnebre.

Yani, exdiputado y banquero, el 16 de diciembre de 2017 fue condenado a tres años de prisión en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero procedente del cártel Los Cachiros.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Joon H. Kim, tras conocer la sentencia manifestó: "Ahora este excandidato presidencial ha recibido una sentencia de prisión exigida por sus crímenes cometidos en nombre de un sindicato criminal despiadado”.

Anteriormente, el 16 de julio de ese mismo año, Yani se declaró culpable.

Este domingo, a las 8:30 am comenzó una caminata desde la funeraria hacia la Sinagoga de la comunidad judía, donde se realizó un rezo; posteriormente, Rosenthal fue enterrado en el cementerio Jardines del Recuerdo de San Pedro Sula.