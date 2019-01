Hoy dan el último adiós a Jaime Rosenthal

San Pedro Sula, Honduras.

Familiares y amigos acudieron desde ayer al velatorio del empresario y político Jaime Rosenthal Oliva, quien falleció a los 82 años.

Reconocidos políticos de diferentes partidos, empresarios y decenas de hondureños se hicieron presentes para dar sus condolencias a su esposa Miriam Hidalgo de Rosenthal y a sus hijos.

Hoy a partir de las 8:30 am habrá una caminata desde la funeraria hacia la sinagoga de la comunidad judía donde oficiarán un rezo.

Los parientes hicieron el llamado a las personas que en vez de arreglos florales hagan sus donativos a la Fundación Sampedrana del Niño a la cuenta de Banco Ficohsa número 21-101-571529.

LEA: Muere el empresario y político hondureño Jaime Rosenthal Oliva

En un comunicado, la familia Rosenthal-Hidalgo confirmó el deceso del conocido banquero, fundador de Grupo Continental, y agradeció las oraciones por el quebranto de salud del ingeniero Rosenthal Oliva.

Su hijo Carlos Rosenthal Hidalgo publicó un mensaje en sus redes sociales: “Hoy te me fuiste mi viejito y yo no tengo palabras para expresarlo porque fuiste más grande que la vida. Solo puedo prometerte llevar mi vida en los principios que me enseñaste que desde arriba siempre estés orgulloso, te voy a extrañar toda mi vida papá”.

El Gobierno de la república emitió un acuerdo de duelo en el que reconoció su aporte a la política y la empresa privada.

Dirigentes del Partido Liberal, del cual Rosenthal Oliva era un reconocido líder, entregaron un acuerdo de duelo a los familiares del fallecido banquero.

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, dijo: “Siento en el alma la muerte de don Jaime Rosenthal, un gran hondureño que siempre creyó en Honduras, mi más sentido pésame a toda la familia, que descanse en paz”.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés también emitió una nota de duelo lamentando el fallecimiento de Rosenthal Oliva, a quien catalogó como un reconocido empresario galardonado por esta organización con el premio El Forjador en el año 2007.

Reacciones

El empresario hondureño Emilio Larach.

El reconocido empresario Emilio Larach recordó que conoció a Jaime Rosenthal desde muy joven y a pesar que se miraban muy poco, siempre mantenían una muy buena relación. “La visión económica de Jaime era bien enfocada, porque conocía y pudo ser buen candidato porque decía las cosas como debían ser. La última vez que lo vi fue en San Pedro Sula, adonde platicábamos de la situación del país, me agradaba platicar con él porque decíamos las cosas como tenían que ser”. Larach expresó que “todos pasan por estos problemas y los Rosenthal son una familia destacada en el país, pero sobre todo en San Pedro Sula. A pesar de la situación por la que pasaron como familia donde perdieron gran parte de su patrimonio, como casas y otras propiedades, ya que para Honduras no es bueno, porque no solo se afecta a un grupo de personas, sino también a todas las familias que perdieron sus trabajos. Jaime fue una destacada figura en el campo político y de negocios”.

Allan Ramos, presidente de la Asociación de Alcaldes Liberales.

El presidente de la Asociación de Alcaldes Liberales por la Transparencia, Allan Ramos, expresó que Honduras le dice hasta luego a un gran hombre, un economista que quedó ligado a la historia del país por todo lo que hizo en el desarrollo de la parte económica, empresarial, social y política.



“Fue un gran líder de nuestro Partido Liberal que contribuyó mucho con los procesos democráticos que Honduras ha tenido. Son noticias que impactan y lo que nos queda es ser solidarios con toda la familia Rosenthal”. Ramos relató que cuando era estudiante, Jaime Rosenthal escribió el Memorándum Rosenthal en el año 1984, lo que según él fue una guía que se debió seguir para que Honduras tuviera una economía fuerte y sólida. “Nos quedamos con la duda si don Rosenthal hubiera sido presidente de la república y hoy le decimos hasta luego”. El alcalde de Puerto Cortés recordó que cuando cursaba su maestría en Finanzas lo entrevistó y obtuvo un gran contenido por ser un economista internacional.

El empresario hondureño Alberto Chedrani .

El diputado por el Partido Nacional Alberto Chedrani Castañeda lamentó el fallecimiento de su amigo Jaime Rosenthal y aseguró que “hay un luto nacional”. Lo describió como un buen amigo en las áreas empresarial y deportiva. “Hablar de don Jaime es hablar de la empresa privada del país, dejó un legado a los empresarios y al deporte, quien le dio a su querido club Marathón una vida importante por muchos años e incluso es él quien inicia ese trabajo como dirigente en el equipo y posteriormente construyeron el estadio”. Chedrani agregó que con toda la familia Rosenthal ha tenido una relación cercana deportiva, de negocios porque le abastecían producto para su restaurante y de amistad. A don Jaime no se le dio la oportunidad de dirigir el país, pero el mensaje que daba era claro, siempre creyó y luchó por el futuro del país. “Lamentamos que su hijo Yani y su sobrino Yankel no estén con el resto de su familia en este momento”.

Luis Larach, empresario hondureño.

El empresario Luis Larach también lamentó la noticia porque “Honduras ha perdido a un gran hombre”. Describió a Jaime Rosenthal como una persona que trabajaba de día y noche, sin fines de semana por estar concentrado en su trabajo con el fin de generar fuentes de empleo y desarrollo para el país. “Desde sus inicios se involucró en la política como en los medios de comunicación y fue un luchador para construir la democracia en nuestro país e incluso, según la historia, hasta estuvo preso por defender la democracia”. Larach comentó que el empresario sampedrano siempre innovó y fue el pionero en diversificar su grupo y no se quedó en lo que incursionó que era el comercio y la industria, sino que siempre fue más allá para desarrollarse en todos los campos: financiero, deportivo, industria, comercio, entre otros. “En las últimas pláticas que tuvimos, él añoraba el tema de las bolsas de valores que quedaron pendientes”.

Jesús Canahuati, empresario hondureño.

El empresario Jesús Canahuati describió a Rosenthal Oliva como un inversionista agresivo de Centroamérica desarrollándose en diferentes áreas, no solo en la económica donde creó miles de puestos de empleo, sino también desarrolló el país y confió en Honduras adonde tenía todas sus inversiones.



“Don Jaime deja un gran legado en el país, ya que todo lo que él manejaba lo hacía aquí y ahora le toca a sus hijos y a toda su familia continuar con su legado de seguir confiando y desarrollando el país“.



Canahuati relató que don Jaime era un gran amigo de su padre (Juan Canahuati) y espera que “estén juntos en el cielo”. Resaltó que participaba en varios sectores, como la banca, construcción, campo y medios de comunicación. “Creo que todos los que quedamos atrás tenemos que aprender de los mayores, principalmente de aquellas personas que han desarrollado el país creando empleos y bienestar para toda la comunidad”, agregó.