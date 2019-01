Presidente Hernández: “Se logró detener la tendencia de crecimiento de los homicidios”

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente Juan Orlando Hernández participó este viernes en la ceremonia de ascensos y condecoraciones de la Policía Nacional de Honduras en el día que se celebra el 137 aniversario de la institución.



En el evento el mandatario elogió los logros que en seguridad ha tenido el país, destacando que "desde el año 2013 se logró detener la tendencia de crecimiento de los homicidios" en el territorio hondureño.

"El crecimiento, los logros, los antecedentes y muchos aspectos más reflejan un éxito en la Policía de Honduras y aunque falta mucho por hacer, seguiremos trabajando para evitar los actos violentos", expresó Hernández.



"Tenemos que aprender de la historia, y si miramos en tramos la seguridad podríamos decir que en 2006 la tasa era de 43 muertes por cien mil habitantes y cerramos 2018 en 40. Pero no debemos olvidar que en ese tramo subió a 90 y perdimos alrededor de 65 mil vidas, con descuido, indolencia y como se dice en el área rural, dejación", sentenció el mandatario.

Hernández recordó que cuando tomó posesión en el año 2014 advirtió que "a los delincuentes se les acabó la fiesta... Fui claro al decir que todo pasaba por hacer una lucha frontal contra el tráfico de droga, porque 7 de cada 10 homicidios tenía que ver con ese flagelo y dijimos cero tolerancia, día después cabecillas de grupos se entregaban a autoridades".

Juan Orlando exhortó a las instituciones de Seguridad a continuar "con mayor contundencia estos próximos tres años (que le restan de gobierno) con la represión del delito", pero también recordó que será clave trabajar más en Salud, Educación y Convivencia.



"Es clave que si un niño va a una escuela, o aprende a tocar el violín o va a un parque... y generamos convivencia, estadísticamente hablando no serán parte de los grupos criminales", dijo Hernández.



El presidente hondureño expresó su orgullo a la Policía Nacional por el cambio que ha tenido y confesó que "me encanta ver cómo la Policía se acerca a las comunidades, (pues) es parte también de la nueva Honduras que queremos construir, tenemos que seguir en esa ruta".

"Policías, me siento orgulloso de la Policía Nacional. Les pido que cuiden como el tesoro más preciado la imagen que van construyendo", dijo Hernández.



A pesar de resaltar los logros en Seguridad, el mandatario no olvidó la masacre registrada la noche del jueves en Tegucigalpa. "No nos engañemos, no podemos poner la mano suave, hace falta mucho. El evento de anoche nos indica que tenemos que seguir fuerte, pero tenemos que pasar a construir un mejor sistema de Salud, Educación y generar espacios para que la gente tenga la oportunidad de crecer en su negocio".