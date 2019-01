La Unión Europea advierte a Venezuela tras juramentación de Maduro

Bruselas, Bélgica.

La Unión Europea (UE) lamentó este jueves el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro en Venezuela en virtud de unas "elecciones no democráticas" y advirtió que tomarán las "medidas adecuadas" en caso de un deterioro de la situación.



"La UE lamenta profundamente que (...) el presidente Maduro emprenda hoy un nuevo mandato sobre la base de elecciones no democráticas", indicó en una declaración en nombre de los 28 países de la UE la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.



Poco antes, Maduro, de 56 años, asumió un segundo mandato de seis años en una ceremonia en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin la participación de la UE, pero con representantes de países aliados de Caracas como Bolivia, Cuba, China, Rusia o Turquía.



El bloque, que había llamado a Caracas a celebrar una nueva elección presidencial al considerar la de mayo "ni libre ni justa", consideró que, tras la toma de posesión de este jueves, se aleja aún más "la posibilidad de una solución constitucional negociada".



La UE "permanecerá dispuesta a reaccionar con medidas adecuadas frente a las decisiones y acciones que socaven aún más las instituciones y principios democráticos, el Estado de derecho y los derechos humanos", agregó Mogherini.



Pese a aumentar el tono contra el gobierno venezolano en la declaración, los europeos evitan aumentar la presión al nivel de Estados Unidos, que este jueves aseguró que "no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro".

Mogherini reiteró así la voluntad de la UE, que trabaja en un grupo de contacto internacional para intentar lograr una solución negociada en Venezuela, "de mantener los canales abiertos de comunicación".

Aunque en diciembre los cancilleres europeos acordaron enviar representantes por debajo del rango de embajador, si la ceremonia no se celebraba en la Asamblea Nacional Constituyente, finalmente dieron marcha atrás.



Mogherini reiteró además el llamado a Maduro a respetar la "independencia" del parlamento controlado por la oposición, a "liberar a todos los prisioneros políticos" y a "hacer frente de inmediato a las acuciantes necesidades de la población", agregó.



Además de la crisis política, la Venezuela de Maduro cayó en la peor crisis económica de su historia reciente, lo que forzó el éxodo de 2,3 millones de personas desde 2015, según Naciones Unidas.