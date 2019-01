Rol de la interventora en el IHSS está por llegar a su fin

San Pedro Sula, Honduras

Los días de la junta interventora al frente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) parecen terminar tras cinco años de administración.

Representantes del sector privado demandaron ayer mayor transparencia en las acciones que la comisión ejecuta en la institución.

297 pacientes atendidos Para el Servicio de Hemodiálisis hay 89 máquinas a nivel nacional, de las que 46 están en Tegucigalpa y 43 en San Pedro Sula.

En conferencia de prensa en Tegucigalpa, directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) aseguraron que la ampliación de un 5% gradual a las tasas de contribución para financiar los dos regímenes generará este año 530 millones de lempiras adicionales al IHSS.

Para el régimen del Seguro de Previsión Social (conocido como Invalidez, Vejez y Muerte) serán L289 millones y para el régimen del Seguro de Atención de la Salud unos L241 millones.

Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep, explicó que calcularon con base en las cifras más recientes que el IHSS dispone en su sitio web, que registra 755,812 afiliados hasta 2017.

“La junta interventora creada en enero de 2014 no ha rendido las cuentas de cómo se está manejando el Seguro Social. Consideramos que no hay transparencia en el manejo de los recursos, porque no se ha presentado absolutamente un informe”, agregó Urtecho.

El Cohep demandó que el IHSS vuelva a mantener su gobierno corporativo, recordando que la interventora era “de carácter provisional, no para que dirigiera la institución”.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), a través de su director ejecutivo, Pedro Barquero, dijo que debe hacerse una revisión a las tasas graduales, para que no incidan en la clase trabajadora y en las empresas.

“A pesar de que esto es un tema que quedó en la Ley Marco de Protección Social, debería revisarse y cambiarse de inmediato, puesto que las condiciones del Seguro Social no son dignas para atender al pueblo hondureño”, agregó Barquero.

Trabajo

El presidente Juan Orlando Hernández anunció ayer en una visita a San Pedro Sula que el Gobierno está listo para nombrar a las autoridades en propiedad del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), porque considera que ya debe finalizar el trabajo de la Junta Interventora.

“Si el Cohep dice eso (la petición de cancelar la interventora en el IHSS) está mintiendo, el que se los dijo ayer (martes) que estábamos listos para nombrar a nuevas (autoridades) en propiedad en el Seguro Social fui yo. Dígamele a don Juan Carlos (Sikaffy, presidente de los empresarios) ahí que no invente”, expresó Hernández, entrevistado por Hoy Mismo. “Es el momento, creo yo, de cortar esa etapa (de la Comisión Interventora) y comenzar la nueva donde ya nombremos en propiedad a quienes van a dirigir el proceso”, explicó el mandatario.

También el gobernante manifestó: “Hablemos de nombres, trabajadores, empresarios, gobiernos, para que el paso que vengamos a dar más adelante sea de provecho a los usuarios del Seguro Social”.

Los miembros de la entidad fueron nombrados el 16 de enero de 2014 por el expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Los interventores son Vilma Morales, German Leitzelar y Roberto Carlos Salinas.

Morales: “Tenemos 100% en transparencia” La junta interventora aseguró ayer que la empresa privada y otros sectores de la sociedad han tenido acceso a la información sobre los tratamientos y uso de los recursos que han hecho en el Seguro Social. “Lo que corresponde a la información pública se encuentra publicada en la página (de internet) que gracias al trabajo y esfuerzo que se ha hecho, tenemos el 100% de calificación de transparencia después de venir de un 41% de la última gestión”, aseguró Vilma Morales, de la interventora. A inicios de semana, trascendieron denuncias de un paciente sobre el tratamiento que les están aplicando: “los está matando y que desde hace 15 días no hay médicos en el Servicio de Hemodiálisis en el turno de la tarde y de la noche”. Sobre ello, el director médico del Hospital de Especialidades del IHSS, Óscar Barahona, manifestó que no ha habido negligencia en ninguna muerte de los pacientes renales. Agregó que en diciembre fallecieron cinco pacientes y en enero registran la pérdida de tres. El galeno explicó que la causa de la muerte de los pacientes se debió a una descompensación en su alimentación. El Servicio de Hemodiálisis del Seguro Social tiene a nivel nacional 89 máquinas, 46 en Tegucigalpa y 43 en San Pedro Sula.

TEGUCIGALPA. La junta interventora aseguró ayer que la empresa privada y otros sectores de la sociedad han tenido acceso a la información sobre los tratamientos y uso de los recursos que han hecho en el Seguro Social.

“Lo que corresponde a la información pública se encuentra publicada en la página (de internet) que gracias al trabajo y esfuerzo que se ha hecho, tenemos el 100% de calificación de transparencia después de venir de un 41% de la última gestión”, aseguró Vilma Morales, de la interventora. A inicios de semana, trascendieron denuncias de un paciente sobre el tratamiento que les están aplicando: “los está matando y que desde hace 15 días no hay médicos en el Servicio de Hemodiálisis en el turno de la tarde y de la noche”. Sobre ello, el director médico del Hospital de Especialidades del IHSS, Óscar Barahona, manifestó que no ha habido negligencia en ninguna muerte de los pacientes renales. Agregó que en diciembre fallecieron cinco pacientes y en enero registran la pérdida de tres. El galeno explicó que la causa de la muerte de los pacientes se debió a una descompensación en su alimentación. El Servicio de Hemodiálisis del Seguro Social tiene a nivel nacional 89 máquinas, 46 en Tegucigalpa y 43 en San Pedro Sula.