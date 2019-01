Oenegés de México promueve caravana de migrantes que saldrá de San Pedro Sula

Los coyotes y los líderes de las caravanas mienten

Heide Fulton, encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, advirtió ayer que los líderes de las caravanas “mienten” e instó a los hondureños a que “no se dejen engañar”.

“Estoy en el punto fronterizo de Agua Caliente, entre Honduras y Guatemala, al cruzar esta frontera la ruta hacia el norte está llena de infortunios y peligros”, dice Fulton en un video publicado ayer en la cuenta de le embajada de Twitter (@USAmbHonduras).

Fulton advierte que “es fácil ser víctima de criminales que buscan lucrarse de los migrantes vulnerables. Tanto los coyotes como los líderes de las caravanas mienten. Tratan de convencerles a arriesgar todo para intentar entrar ilegalmente a los Estados Unidos”.

“Miles de hondureños que participaron en la caravana ya regresaron tristes de haber tomado esta decisión. No se dejen engañar. No inviertan su tiempo y dinero en un viaje destinado a fracasar. No arriesguen sus vidas y las de sus hijos (...)”, asegura Fulton en el video.