Ex novia de Cristiano Ronaldo lo tilda de "psicópata" y le lanza fuerte advertencia

Polémica. La modelo y actriz británica Jasmine Lennard, ex novia de Cristiano Ronaldo , durante su etapa en Manchester United de Inglaterra, causó revuelo en las últimas horas al hacer duros calificativos contra el portugués y de paso lanzarle una fuerte advertencia.

La chica inglesa se sumó a las denuncias que tiene CR7 de parte de la modelo norteamericana, Kathryn Mayorga, por haberla violado en 2009 durante una gira de Manchester United en Las Vegas, Estados Unidos.

"Después de pensarlo mucho me dirijo a Kathryn Mayorga y a su equipo jurídico para ofrecerles mi ayuda en sus acusaciones de violación contra Cristiano Ronaldo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Tengo información que creo que les podría beneficiar en su caso", escribió Jasmine Lennard en su cuenta oficial de Twitter.

Y añadió: "No hay nada en la vida que me moleste más que los acosadores.... Esa gente que abusa de sus posiciones de poder para acosar a personas que no pueden defenderse por ellas mismas".

La joven siguió con sus ataques a Cristiano Ronaldo y no amagó a la hora de seguir escrbiendo.

"Tiene serios problemas de salud mental. Es un acosador y un mentiroso. Toda su vida es mentira. Me dijo que si salía con alguien o salía de casa me secuestrarían, me cortarían el cuerpo, lo meterían en una bolsa y lo tirarían al río. Tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es un psicópata", señaló.

Y agregó: "No le tengo miedo… y sí, es verdad que he guardado todos sus secretos más sucios durante una década. Pero esto ya ha ido demasiado lejos. No pienso defenderlo de estas acusaciones, porque creo que es culpable”.