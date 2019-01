El hondureño Fredy Nájera se declara culpable en EEUU de cargos relacionados con narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras.

El hondureño Fredy Renán Nájera Montoya se declaró culpable ante un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, según informó este miércoles el abogado Andrés Urtecho Jeamborde.



Nájera fue acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 18 de enero de 2018 de tres cargos relacionados con la conspiración para trasegar cocaína, por el uso y portación de ametralladoras y artefactos destructivos.



"Se declaró culpable ante el juez de competencia en los EEUU porque no llegó a un acuerdo. Falta ver qué acciones se acuerdan para disminuir o eliminar la pena. Él (Nájera) no cooperó, no llegó a un acuerdo y se declaró culpable", afirmó Urtecho Jeamborde.

El profesional del derecho adelantó que la próxima audiencia, para conocer la pena que se le dé al hondureño, se desarrollará en el mes de abril del año en curso.



"Será ahí que el juez le imponga la pena que corresponde conforme al sistema norteamericano. Vamos a esperar qué pasa para abril", afirmó.

Antecedentes



Geoffrey S. Berman,fiscal de los Estados Unidos, había enviado una carta al juez Paul G. Gardephe, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, quien conoció del proceso que se le sigue a Fredy Nájera, solicitándole información adicional sobre el acusado.



La Fiscalía obtuvo información por declaraciones que rindió Devis Leonel Rivera Maradiaga, exmiembro del cartel Los Cachiros, sobre el papel que jugó Nájera en el asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González. Además del testimonio anticipado de otros dos testigos colaboradores que describen algunas de las actividades de narcotráfico que el diputado efectuaba y que fue lo que González investigaba cuando fue asesinado el 8 de diciembre de 2009.

“El general Arístides González comenzó a investigar al acusado y a otros narcotraficantes en Honduras en 2009 luego de un envío de cocaína a Olancho que fue lo que llamó la atención de las autoridades; en represalia, Sergio Neftalí Mejía Duarte, en nombre de Nájera, se puso en contacto con otros narcotraficantes, incluido Rivera Maradiaga, y les solicitó que ayudaran a asesinar al general Arístides González para detener la investigación y otras investigaciones similares que realizaba.



Rivera Maradiaga, a su vez, reclutó a miembros de la Policía Nacional de Honduras para llevar a cabo el asesinato. Tras el asesinato, el acusado y Mejía Duarte le entregaron a Rivera Maradiaga aproximadamente entre $250,000 y $300,000 en efectivo para pagar a los asesinos que ejecutaron el asesinato. En una reunión, Nájera felicitó a Rivera Maradiaga por coordinar con éxito el asesinato del general Arístides González”, refiere la carta enviada al juez Gardephe.



En la información que se desea incluir se destaca que los testigos declararán que el acusado trabajó con varios narcotraficantes en Honduras, incluidos a miembros del cartel de Sinaloa, especialmente con un miembro de alto rango de esa agrupación identificado como César Gastelum Serrano, quien ha sido testigo en el juicio contra el líder del cartel, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera el Chapo .