Tommie Lee acusada por golpear a su hija

Estados Unidos.

La estrella de reality Tommie Lee fue acusada de múltiples cargos de abuso infantil, reportó Page Six.

La protagonista del show de telerrealidad de VH1 Love & Hip Hop: Atlanta fue procesada la semana pasada en Cobb, Georgia por cargos de agresión que incluyen crueldad infantil, acoso de una escuela pública, informó el Atlanta Journal-Constitution.

Los cargos provienen de un incidente en octubre pasado, en el que Lee, de 34 años, supuestamente agarró a una de sus hijas por el pelo y metió la cabeza de menor en un casillero de metal en su escuela secundaria.

Lee fue arrestada dos veces en relación con el caso, primero por el presunto asalto y otra vez al día siguiente cuando violó una orden judicial para mantenerse alejado de la niña.

Tommie Lee, cuyo nombre real es Atasha Chizaah Jefferson, enfrenta siete cargos, tres de los cuales son delitos graves. Según TMZ , ella enfrenta hasta 54 años de prisión si es condenada por todos los cargos.

La acusación llega días después de que Lee supuestamente anunciara en un comentario de Instagram su retiro de la emisión televisiva, sin embargo la cadena no ha hecho comentarios al respecto.

Lee se unió al elenco de la serie de telerrealidad VH1 en 2016. En el show la madre de dos niñas se jactó de sus pasados roces con la ley, alegando que fue arrestada aproximadamente 30 veces, principalmente por violaciones de libertad condicional.

"La mitad del tiempo he estado en libertad condicional sin ir a prisión. La mitad del tiempo me pusieron en libertad condicional, pero aún era mala ---. Todavía violaría la libertad condicional. No haría el servicio comunitario, por lo que [supongo] que volveré a ser detenida y [entonces] tendré otra ficha policial ", dijo el programa de VH1 en 2016.

Según People, Atasha tuvo a su primera hija mientras estaba en prisión.