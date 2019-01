Plácido Domingo en Honduras: "No cesaré de tratar de ayudar donde pueda"

Tegucigalpa, Honduras.

El tenor español Plácido Domingo dijo en Honduras que, con su música, siempre tratará de ayudar donde pueda a favor de quienes más lo necesitan.

"Entonces, tenemos que hacer todo lo que podamos, así es que no cesaré de tratar de ayudar allá donde pueda", enfatizó Domingo en una rueda de prensa en Tegucigalpa previo al concierto benéfico que ofrecerá el 10 de enero en la capital hondureña.

Por iniciativa del alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, todos los fondos que se recauden del concierto de Plácido Domingo serán para el Hospital Escuela de la capital hondureña, el cual conoció el artista el lunes tras su llegada en compañía del jefe del gobierno local.



"Los artistas tenemos un privilegio, que Dios nos dio algo que es especial, y en todos los momentos donde hay alguna tragedia, donde hay que ayudar al prójimo, a los primeros que llaman, que son llamados, son los artistas", señaló Domingo.



El artista recordó que empezó a tratar de ayudar en muchas ocasiones, cuando estando en México, en septiembre de 1985, se registró un terremoto que dejó miles de muertos y damnificados.



En ese terremoto "perdí cuatro familiares y paré mis actividades, y durante todo un año pudimos ayudar a mucha gente", expresó un conmovido Plácido Domingo.



"Yo, en ese momento sentí la tragedia como todos los otros ciudadanos que estaban ahí. Los niños habían perdido sus padres, padres que habían perdido los hijos, pero aparte de la tragedia tremenda que eso significa, me di cuenta que económicamente mi familia y yo podíamos solucionar los problemas, pero ellos no podían", subrayó.



Dijo que las víctimas de ese terremoto "se encontraban sin casa" y que entonces empezó a hacer ese trabajo de ayudar a los demás.



"No puedes quedarte con los brazos cruzados cuando vez un hecho así, cuando vez una tragedia, cuando hay, como lo que es un hospital, como lo que son tantísimas cosas, porque yo creo que todos debemos de contribuir y todos podemos hacerlo. Ahora sí que un granito de arena hace un desierto y una gota de agua un océano", agregó.



En su opinión, nunca hay que pensar "para qué voy a hacer algo si no puedo hacer nada, porque no puedo ayudar demasiado".



"Con ese poquito que todos los seres humanos que tenemos una condición privilegiada y aquel que tiene una vida muy normal, pero que puede ayudar, yo creo que todos tenemos que hacerlo", recalcó.



Domingo lamentó que en el mundo cada día hay una población mayor y desgraciadamente no se dan abasto en muchas ocasiones los gobiernos y las instituciones para poder ayudar a todos.



"Así es que en esta ocasión vengo a una nación por primera vez y, bueno, quiero acordarme y ver los resultados que podamos obtener después de este concierto", expresó el artista, quien además de ofrecer un concierto benéfico, dijo que también hará un aporte personal.



Sobre la visita que hizo al Hospital Escuela, señaló que fue de una "gran emoción".



Añadió que "los humanos vivimos nuestra vida y estamos muy ocupados con nuestro trabajo cada uno", pero que la realidad de la vida, cuando se ve de cerca, poder ayudar llena "profundamente".



En el Hospital Escuela, Domingo también se conmovió de ver "lo tremenda que es la vida para muchas personas", con familias esperando ver a sus pacientes en el área de emergencia.



"Así es que la emoción es grande y vamos a hacer todo lo que podamos", dijo el artista, quien cuando le comunicaron que los fondos del concierto serán para el Hospital Escuela, se interesó en visitarlo para ver lo que también él "pueda hacer personalmente".



Plácido Domingo espera que "la gran idea" del alcalde de Tegucigalpa "fructifique y podamos ayudar todo lo que podamos".

Prueba café hondureño

Plácido Domingo elogió el café hondureño. Entre las atenciones recibidas, destacó "un café delicioso que teníamos que catar" y recordó sonriendo que "yo había catado vinos en mi vida", pero que nunca esperó volverse un especialista en café.

"Pero de verdad, es que está delicioso y ya me he enterado de que es una gran industria para Honduras y de la calidad del café", agregó.



Dijo además que cuando canta, en sus conciertos, consume "una gran cantidad de agua y de café", y que ya le estaban preparando algo para el ensayo que le esperaba después de la rueda de prensa.