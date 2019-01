Los 10 discos musicales más esperados de este 2019

California, Estados Unidos

Ausentes del mercado en el último año, las grandes estrellas de la música global reclamarán su espacio en 2019 con retornos discográficos a cargo de Madonna, Rihanna, Bruce Springsteen y Alejandro Sanz.

Además Coldplay, Julieta Venegas, The Weeknd, Taylor Swift y Lady Gaga también lanzarán discos.

Las incógnitas vuelven a ser la norma un año más, ante la posibilidad de canciones inéditas de artistas como The Cure, The Chemical Brothers, Kanye West, Mark Ronson, The 1975, Dua Lipa, Sia, Miley Cyrus, Janet Jackson, The Weeknd y The Cranberries, con las últimas grabaciones en las que participó la fallecida Dolores O’Riordan. Incluso Adele podría tener novedades para las próximas Navidades, según The Sun, o los mismísimos The Rolling Stones, a tenor de declaraciones recientes del no siempre fiable Keith Richards, quien se mostraba optimista respecto a su primer álbum original en 15 años. Madonna y Rihanna debían haber publicado novedades el año pasado, pero decidieron esperar.

La “ambición rubia” comentó en octubre que estaba “terminando” su décimocuarto álbum de estudio, empapado por el influjo de su residencia en Portugal. También la artista de Barbados declaró que será “en 2019” cuando publique nuevo material, el cual, según algunos medios, no consistirá en un disco, sino en dos: uno más comercial y apegado a la radiofórmula y otro de carácter más experimental.