Netflix triunfa en los Globos de Oro 2019 y se enfila hacia los Óscar

Redacción.



Los Globos de Oro fueron más impredecibles que nunca en la gala 76 que se celebró este domingo, especialmente en las categorías televisivas, en donde Netflix se convirtió en una de las grandes sorpresas.



El gigante del streaming consiguió por primera vez varios premios importantes. Se llevó cinco estatuillas de las seis nominaciones que tenía.



"The Kominsky Method" se ganó dos estatuillas. Mejor serie de comedia, uno de los premios más difíciles, y es que competía con grandes producciones como "Barry" de HBO y "Kidding", la nueva comedia protagonizada por Jim Carrey, y el premio a Mejor actor en una serie de comedia fue para Michael Douglas.







Douglas ganó la estatuilla por "The Kominsky Method", sobre un viejo profesor de actuación que muchos años atrás tuvo un breve momento de éxito en la profesión.



Netflix apostó y triunfó en los premios con esta serie producida y escrita por Chuck Lorre, que se estrenó a penas en noviembre pasado y que probablemente es de las menos conocidas.



El drama Bodyguard, es otra producción de Netflix que se llevó un Globo de Oro en la gala 76.







Richard Madden -que saltó a la fama tras dar vida a Robb Stark en la serie Game of Thrones- ganó como mejor actor dramático por su actuación en dicha serie.



Otra triunfadora de Netflix, es la película del mexicano Alfonso Cuarón "Roma", que se anotó este domingo dos Globos de Oro con el aclamado drama inspirado en su infancia.







La cinta en blanco y negro ganó como mejor filme en lengua no inglesa y mejor dirección.



Netflix ya compite con grandes estudios cinematográficos en este tipo de eventos, y se espera pueda conseguir por primera vez el tan anhelado premio Óscar con la película del mexicano Alfonso Cuarón.