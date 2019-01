Adamari López regresa a "Un Nuevo Día" y rompe en llanto al hablar sobre su salud

Redacción.



La presentadora puertorriqueña Adamari López regresó a las pantallas de "Un Nuevo Día", de la cadena Telemundo, después de una larga ausencia debido a problemas de salud.







Desde el mes de octubre, López, una de las presentadoras más queridas de la televisión de habla hispana, anunció su retiro temporal ya que no se sentía bien.



Los fans se mantenían en alerta y fue hasta en noviembre, que las noticias de la exactriz llegaron, cuando ella misma rompió el silencio en una llamada telefónica al programa para quien trabaja.





"Estuve bien delicada. No pensé que una influenza, un catarro se pudiera complicar tanto", dijo en su momento.



Esta mañana, Adamari López volvió por todo lo alto al programa, donde la recibieron con emotivos mensajes.



Fue cuando se entrevistó con su colega Rashel Díaz que la puertorriqueña no pudo contener las lágrimas al contar su travesía desde que enfermó.







La exactriz contó a su compañera que no recuerda lo que pasó después que llegó al hospital.



"No quiero llorar porque no es para llorar, estoy contenta porque estoy bien", añadió.







Adamari expresó que lo primero que vio cuando abrió los ojos fue la foto de su pequeña Alaïa.



La presentadora dijo entre lágrimas que pidió a Dios la sacara de todo lo que estaba pasando para poder estar con su hija.



En el programa estuvo como invitada especial la cantante Kany García, quien dedicó la canción "A Mis Amigos" a la presentadora, que se mostró muy conmovida y también feliz de estar de regreso ante las cámaras.