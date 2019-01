Globos de Oro 2019: Los mejores momentos de los premios

Los Ángeles, Estados Unidos.



La gala 76 de los Globos de Oro, celebrada este domingo en Los Ángeles, estuvo llena de sorpresas, emociones y momentos que quedarán para la historia de los premios.



Estos son los mejores momentos que se vivió entre las estrellas del cine y la televisión:



Jim Carrey se robó el show al inicio de la gala, su buen humor se viralizó en las redes sociales, y es que los presentadores Sandra Oh y Andy Samberg, pidieron al actor se retirara de la mesa donde se había sentado.



El actor que estaba nominado por la serie "Kidding", ocupó un lugar en entre los nominados de película, y actuó con naturalidad sin desaprovechar la oportunidad para hacer reír a los presentes.



Carrey se puso dos vasos sobre sus ojos a modo de binoculares, que provocó gracia entre los presentes de la gala, mientras él simulaba estar muy molesto.





Los premios honoríficos a dos leyendas como Carol Burnett y Jeff Bridges iluminaron la 76 edición de los Globos de Oro.



Vestida de negro con una chaqueta en tono tierra con brillos y vivos en las mangas y el cuello en marrones y negros, Burnnett hizo hincapié en su amor por la televisión.







Cuando era pequeña le fascinaba que “las estrellas de la pantalla podían hacer que la gente riera o llorara o ambas cosas” y ella soñaba con que “quizás un día pudiera hacer lo mismo y esos sueños se hicieran realidad”.

Bridges, por su parte, recibió el premio entusiasmado y acabó su largo discurso con una celebración de la vida (¡”Estamos vivos!”) y un mensaje optimista respecto al futuro de la sociedad.





Regina King impactó con un discurso empoderador tras subir al escenario a recibir su Globo de Oro, ganó el premio a mejor actriz de reparto por su papel en "If Beale Street Could Talk".



Regina levantó su voz a favor de la diversidad en Hollywood y prometió que, en los próximos dos años, se asegurará de que todo lo que produzca tenga un mínimo de 50% de mujeres. "A todos los que están en una posición de poder", expresó, "los reto a que hagan lo mismo".







Christian Bale obtuvo el Globo de Oro al mejor actor de drama por "El vicio del poder", donde interpreta a Dick Cheney, el vicepresidente de la administración de George W. Bush.



El actor de 44 años subió al escenario y sorprendió con su discurso de agradecimiento.



Después de agradecer a su esposa, Bale expresó. "Y le agradezco a Satán por brindarme la inspiración". La referencia del actor se dirige a Cheney, quien desde la visión de la cinta, es un personaje oscuro del escenario político de los EEUU.







Glenn Close ("The Wife") se proclamó la ganadora del premio a la mejor actriz de drama en la 76 edición de los Globos de Oro.





La actriz se mostró muy sorprendida al vencer a las otras nominadas: Lady Gaga ("A Star is Born"); Nicole Kidman ("Destroyer"); Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") y Rosamund Pike ("A Private War").



Su mensaje inspiracional lanzado desde el corazón, ha conmovido a millones de mujeres incluyendo varias celebridades presentes en la gala.



"Somos mujeres y madres, tenemos a nuestros hijos y a nuestros maridos (...), pero tenemos que encontrar la realización personal, tenemos que seguir nuestros sueños", dijo Close en su emotivo discurso.



¡Wakanda Forever!: Los miembros de la película "Black Panther" utilizaron unos segundos en el escenario para cruzar los brazos sobre su pecho en honor al saludo que utilizan sus personajes.

Rami Malek mostró su admiración por Lady Gaga, y así quedó demostrado en un video que fue euforia en Twitter.



El ganador del Globo de Oro por la categoría de mejor actor de drama, buscó a la intérprete para saludarla y por lo que se aprecia en las imágenes, también la elogió.







El video se convirtió en toda una sensación y el encuentro de la pareja estuvo en boca de todos.