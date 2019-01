La EEH cobra L156,000 de energía a abonado por una casa abandonada

San Pedro Sula, Honduras

Decenas de sampedranos se han acercado a las oficinas de atención al público de la Empresa Energía Honduras (EEH); algunos para tratar de aprovechar la amnistía a la energía eléctrica que fue ampliada por tres meses y otros para denunciar cobros excesivos en sus facturas.

Beneficio La amnistía Borrón y cuenta nueva condona las deudas de los clientes que consumen menos de 750 kilowatts al mes.

José Arturo López, residente de una comunidad de El Merendón, es uno de los que logró aprovechar la amnistía llamada Borrón y cuenta nueva.

López explicó a LA PRENSA que en su comunidad hace muchos años no tenían acceso a la energía, y personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) les dijo que si ellos compraban los cables, les iban a permitir hacer una conexión directa.

Luego de la instalación de los contadores por parte de la EEH, el tiempo que estuvieron conectados directamente les fue promediado y alcanzó una deuda de 23,144 de lempiras.

Afortunadamente, cuenta López, llegó el mes pasado a las oficinas de la EEH y logró obtener una condonación de 20,879 lempiras, lo que le permitirá empezar de cero.

Miguel Gonzales, a diferencia de José Arturo López, todavía no logra conseguir la condonación de una deuda que considera injusta.

“Tengo una mora de más de 156,000 lempiras por una casa que estuvo desocupada desde 2013”, contó Gonzales.

Ampliación El Congreso Nacional aprobó en la Ley del Presupuesto General ampliar hasta el 31 de marzo la amnistía.

El perjudicado explicó que en diciembre recibió una llamada donde le notificaban que tenía la oportunidad de optar al Borrón y cuenta nueva, pero 30 minutos después le volvieron a llamar para informarle que debía esperar, pero él ya había llegado a las oficinas de atención al cliente de la EEH infructuosamente.

Este sampedrano, residente en el barrio Cabañas, manifestó con molestia que no entiende porqué a muchas personas les cortan la energía dos meses después de no pagar, pero que a su casa abandonada nunca se acercaron y dejaron que el consumo se acumulara por seis años.

Amnistía 1-Arreglos de pago para clientes Podrán pagar las obligaciones por el servicio de energía consumida, exentas de intereses, multas y otros cargos, pudiendo suscribir arreglos de pago con la Enee, hasta por un período de tres años y la prima a exigir no podrá exceder el 20% del total adeudado. 2-Condonación de deudas Conceder condonación total de capital, intereses, multas y otros cargos a los clientes del sector residencial que tengan una situación irregular o de mora mayor a 4 meses contando como fecha de última facturación el 31 de julio de 2018 y cuyo consumo no exceda un promedio mensual de 750Kwh. Aceptando la instalación de un contador nuevo.

Molestos

Gilberto Castillo vive en Cofradía y desde hace dos meses viaja varias veces a la semana con la intención de arreglar su factura de más de L25,000.

LA PRENSA constató en la factura de energía el consumo de kilowatts de la familia Castillo entre los meses de julio a septiembre y no pasaba de 132.

Sin embargo, en octubre su consumo ascendió a 685, en noviembre a 505 y en diciembre fue de 303 kilowatts.

“Los hondureños no tienen la capacidad para soportar los altos cobros de la eeh” Miguel Gonzales, ciudadano

Castillo afirmó que en su casa lo único que utilizan es un pequeño refrigerador, un televisor y tres focos, por lo que no entiende porqué se ha elevado tanto su factura.

“La única solución que le dan a uno es pagar o sino le cortan la energía eléctrica, me han dicho que me van a condonar la deuda, pero no me dicen cuándo”.

Brenda Paz, una sampedrana dueña de varios apartamentos, llegó a las oficinas de la EHH molesta porque a pesar de haber pagado una deuda de L5,800 en noviembre, esta no fue retirada del recibo en diciembre.

“Uno se preocupa, porque si uno no paga, ellos solo le cortan la luz y uno no puede dejar sin energía a los inquilinos”, declaró.

Ahorro

Don Jesús, residente de la colonia Satélite, dijo que hasta el momento no ha tenido ningún problema por altos cobros con la EEH porque ha cuidado el consumo de su hogar. “Reviso siempre mis aparatos eléctricos, además aprendí a leer el contador para ver que el cobro sea el correcto”, señaló.

Don Jesús explicó que para ahorrar solo utiliza focos de bajo consumo, estufa de gas y siempre está pendiente de apagar cualquier aparato que está encendido y nadie lo está utilizando.

Según el Gobierno serán 333,000 clientes los que se beneficiarán con la amnistía de arreglo de pago de Borrón y cuenta nueva.