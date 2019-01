Calvin Harris y Benny Blanco estrenan video sobre Nilda, una migrante hondureña

Redacción.

Benny Blanco, el cantante revelación de 2018 en EEUU, junto a uno de los dj más famosos del mundo, Calvin Harris estrenaron el video documental "I Found you", un especial material audiovisual que relata la encrucijada de la migrante hondureña llamada: Nilda.



El video fue grabado durante diez días en las calles de La Ceiba, Honduras; México y Texas y New York en EEUU. La historia se centra en la hondureña Nilda que desplazada por la violencia decide irse en estado de gestación para EEUU.

"Nilda y su hijo Keyden han tenido un año difícil esperando asilo en EEUU, esperando un milagro para no ser deportados a su país", escribió el cantante Benny Blanco en su Instagram, luego de estrenar el video en Youtube.



Por su parte Dj Calvin Harris, famoso por su "One Kiss" junto a Dua Lipa, reposteo el escrito de Benny Blanco. El video de "I Found you" fue grabado en el mes de julio de 2018. Es un pequeño documental que cuenta la historia de una migrante en riesgo.

"Hicimos todo lo posible para contar su historia... Estoy llorando mientras escribo esto porque la mayoría de nosotros podemos hacer algunas cosas simples todos los días, mientras ella debe esperar casi dos años con un grillete para saber si se quedará en EEUU o será deportada con su hijo", expresó Benny Blanco en su Instagram.