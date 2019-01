You, la "horrible" serie de Netflix que desnuda la obsesión siniestra

'You' es la siniestra apuesta de Greg Berlanti y Sera Gamble un drama criminal que te hará reflexionar sobre las relaciones tóxicas.



El pasado 26 de diciembre, Netflix estrenó su nuevo thriller psicológico, 'You', catalogada como inquietante serie que muestra los extremos del acoso.



Te dejamos estos motivos para ver y no ver You:

