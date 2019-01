¿Se va del Real Madrid? Solari se pronuncia sobre el futuro de Keylor Navas

Madrid, España.

Santiago Solari, entrenador del Real Madrid, se pronunció este día sobre el futuro del portero costarrricense Keylor Navas, luego de que diversos medios señalan que el cancerbero tico estará dejando al cuadro merengue en los próximos días por la falta de minutos.

En conferencia de prensa de cara al duelo que sostendrá el club madridista el jueves ante Villareal en choque pendiente por la Liga de España, el estratega sudamericano fue consultado por el tema de los refuerzos y las salidas, por lo que no amagó a la hora de responder.

"Todos tienen que estar metidos y comprometidos, trabajando con ilusión y alegría, como lo están haciendo porque todos son fundamentales si queremos ganar tres competiciones", indicó ante la prensa deportiva.

"No me planteo ninguna hipótesis, estamos trabajando todos juntos, implicados en el partido ante el Villarreal. Todos los jugadores son parte de la plantilla y no considero para nada ninguna otra hipótesis", sentenció.