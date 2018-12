Delantero hondureño Roby Norales ficha por equipo de la Primera División de Irak

San Pedro Sola, Honduras.

El delantero hondureño Roby Norales tendrá su revancha nuevamente en el fútbol extranjero tras confirmarse su fichaje en el balompié asiático luego de un cierre prometedor en la Segunda División de Honduras con el Atlético Esperanzano.

Después de varios meses de observación y negociaciones sobre la mesa, el club Al-Bahri de la Primera División de Irak determinó fichar por seis meses de contrato con cláusula de renovación por un año en base a rendimiento.

Ante ello Roby destella felicidad, puesto que es una oportunidad que significa mucho para él futbolísticamente tras varios años sin destacar. Ahora buscará pelear por un lugar en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia.

"Me siento bendecido con Dios por esta oportunidad que me está dando nuevamente. Ahora me toca trabajar duro, realmente no lo esperaba porque salir al extranjero de un equipo de Segunda División para esos lados no es fácil. Pero es una realidad, este regalo Dios me lo está dando , así que ahora me toca asimilar esto de la mejor manera", comenzó diciendo.

Sus últimas dos experiencias fuera del país (Bengaluru en la India y Juventud de las Piedras en Uruguay) no resultaron ser como el ariete esperaba, es por ello que adelanta que trabajará duro para volver a ser el mismo ariete que brilló con Platense en el 2016.

"Sí, últimamente las cosas no me han salido como he querido. En Uruguay fue un fracaso total, no jugué ningún minuto, pero nunca bajé los brazos, por eso decidí regresar al país para tener más partidos. En cambio en la India no destaqué mucho por una lesión que tuve, pero hoy tengo otra oportunidad y tendré que ir a trabajar con los pies en la tierra", siguió.

Y agregó: ""Estos primeros meses de enero a junio fue una pesadilla para mí. Tuve una lesión que me alejó de las canchas, pero lo importante que siempre está la familia que siempre me apoya. Muchos agentes me han dicho que tengo que volver al nivel que tenía cuando estaba en Platense para darle alegría a mi gente, a mi familia y quizá volver a la Selección de Honduras".

Pasaje con Jorge Luis Pinto

En el 2016 Roby Norales había mostrado su mejor versión en el Platense convirtiéndose en un jugador valioso que le valió para ser convocado a la Selección Nacional de Honduras y luego fichar por el Bengaluru de la India.

En esa época Norales estaba en los planes del entrenador Jorge Luis Pinto para la Copa Centrocamericana, sin embargo, decidió marcharse pese a la petición del entrenador de quedarse.

De ello remembra en ese pasaje, en donde tuvo la oportunidad de campeonizar con la Bicolor por cuarta vez en su historia.

"No es fácil, me puso entre la espada y la pared en su momento. Me dijo que primero tenía que presentarme a la selección y que después podía salir, pero el club no me daba mucha chance, tenía que presentarme sí o sí. En ese momento lo platiqué con mi familia, así que tuve que decidir entre la Bicolor y viajar a la India", comenta.

Y cierra en que "no estoy arrepentido, no soy un hombre que se arrepiente. Ese pasaje me dejó gratas enseñanzas.Uno siempre tiene otras oportunidades, si no me hubiese lesionado, hubiese tenido la oportunidad de volver a la Selección Nacional y es lo que busco a hacer ahora para volver.