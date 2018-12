Sampedranos tienen tres días para gozar de la aministía tributaria

San Pedro Sula, Honduras.



Los sampedranos tienen hasta el lunes para aprovechar la amnistía tributaria municipal y ponerse al día con sus tasas sin recargos, moras, intereses ni multas.



La amnistía municipal abarca hasta el 31 de diciembre del 2017, pero no incluye los tributos del año 2018, aclaró el gerente de Finanzas, Claudio Rojas.



“El perdón tributario cubre todas las deudas al 31 de diciembre del año 2017 y el descuento que se da es dependiendo de cada contribuyente, pues tiene diferentes grados de morosidad, los intereses, multas y recargos generados al 31 de diciembre del 2017 quedan dispensados”.



Los contribuyentes pueden ingresar a la página web http://recibos.sanpedrosula.hn/ para imprimir sus recibos e ir al banco de su preferencia y cancelar sus tributos. Las instituciones financieras que están en línea son Ficohsa, Banco del País, Bac y Banco de Occidente.



El alcalde Armando Calidonio explicó que este año habrá una recaudación histórica. “El año pasado recaudamos 2,156 millones de lempira y para este año esperamos que sea arriba de los 2,200 millones. Lo importante es que todos los fondos son invertidos en obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos”, enfatizó.



Excluida



El Secretario del Congreso Nacional, Tomas Zambrano, explicó que el decreto 51-2018 comprende un paquete de amnistías que beneficiará a miles de usuarios hondureños quedó ampliado hasta el 31 de marzo, pero no está incluida la amnistía municipal, por lo que esta vence el 31 de diciembre.



Detalló que la vigencia será hasta el 31 de marzo de 2019, una vez que el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2019 se publique en La Gaceta. Son deudas tributarias y aduaneras que estén firmes y pendientes del pago al 31 de diciembre de 2017, detalló.



También manifiestos, tránsitos y cualquier tipo de documento aduanero que no haya pagado antes del 31 de diciembre del año pasado referente a los períodos fiscales anuales o mensuales no prescritos en tributos internos correspondientes a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.



El decreto abarca las amnistías en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que permitirá a las empresas hacer arreglos de pago libre de multas, recargos e intereses. También se aplica en pagos pendientes ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Instituto de la Propiedad, Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados.