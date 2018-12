Messi responde al reto de Cristiano Ronaldo de ir a jugar a la Serie A: "No necesito cambiar de equipo o de Liga"

Rosario, Argentina.

Lionel Messi, jugador del FC Barcelona, ha declarado en una entrevista exclusiva con el diario 'Marca' que "la rivalidad con Cristiano Ronaldo fue muy sana", que le gustaría "volver a trabajar algún día con Pep Guardiola" y que el VAR le parece, ahora, "un acierto".

Cristiano Ronaldo le planteó un desafío a Messi de ir a competir contra él en la Serie A. El argentino le respondió al portugués. "No necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año a año. No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar".

Messi habló sobre la rivalidad entre ambos en España. "Esa época que vivimos juntos estando en la misma Liga e intentando ganar cada uno con su equipo fue muy linda. Cristiano fue un gran jugador para la Liga y el Madrid y esos duelos eran muy bonitos, pero yo miro por lo de siempre, que es mi equipo y conseguir cosas aquí, esté él o no".

Y agregó: "Era una rivalidad muy sana en la que los dos queríamos superarnos día a día para dar lo mejor cada uno a lo suyo. Y creo que también estuvo bueno para el espectador".

También se refirió al Real Madrid sin Cristiano Ronaldo. "Al principio de temporada ya dije que el Real Madrid es un grandísimo club, de los mejores del mundo, y con jugadores de sobra, pero a Cristiano se le echaría de menos en cualquier equipo en el que hubiera estado y se marchase. Se le extrañaría porque marca muchísimos goles cada temporada y además te da muchas otras cosas en el campo. No me sorprende que lo extrañen, pero eso no quita que el Madrid siga siendo uno de los mejores equipos del mundo con grandísimos jugadores".

EL BALÓN DE ORO, GUARDIOLA, INIESTA Y NEYMAR

El crack argentino se refirió al polémico quinto lugar en el que quedó en el Balón de Oro 2018. "Si te soy sincero, no le doy importancia, aunque es un premio muy relevante. Yo sabía que esta temporada no tenía la posibilidad de ganarlo. Escuchaba los nombres que se barajaban y sabía que no iba a estar ahí. A partir de aquí, no me puse a esperar si era tercero, cuarto o quinto. En este sentido no me sorprendió, porque no me esperaba nada".

Cristiano Ronaldo y Messi vivieron muchos duelos intensos en la Liga Española.

La posibilidad de volver a trabajar algún día a las órdenes de Pep Guardiola fue bendecida por el jugador que afirmó que "es uno de los mejores", para añadir a 'Marca' que lo veía "complicado".

Sobre la cantera, Messi, observó que es un asunto sobre el que es difícil opinar porque "los que están allí ven que es complicado subir al primer equipo, mientras que en otros lugares les dan esa posibilidad además de dinero. Es tentador".

También comentó el astro sudamericano que "extraña" a Andrés Iniesta. "Obvio que sí, tanto dentro como fuera del campo. Fueron muchos años compartiendo muchas cosas con Andrés".

Neymar fue otro de los asuntos sobre los que trató el futbolista azulgrana. "Nos encantaría que volviera por lo que significa, tanto como jugador como para el vestuario. Somos amigos, vivimos cosas muy lindas, otras no tanto. Veo muy difícil incluso que pueda salir de París. El PSG no va a dejar que le quiten a Neymar".

POSIBLES REFUERZOS PARA EL BARCELONA Y LA CANTERA

Además, Messi habló de los nombres que suenan para reforzar al Barcelona: "De Ligt y De Jong vienen de una escuela muy parecida a la nuestra. Allí trabajar prácticamente de la misma manera. Juegan como nosotros teniendo el balón, la posesión, el buen pie… Son jugadores jóvenes con mucha precisión. Dos futbolistas muy buenos".

"La Pulga" pide contar más con los canteranos. "El club hace bien en subir a los jóvenes como Aleñá, Miranda y Riqui Puig para que se entrenen con nosotros. Así crecerán más y es bueno que el club saque gente de la casa porque hacía tiempo que no salían. Volver a este modelo es importante para la cantera y el club".

"Hoy por hoy es complicado volver a tener un 11 de la cantera. Es importante volver a apostar por chicos de la cantera dándoles la oportunidad. Que vean que no es imposible escalar y llegar al primer equipo del Barcelona. Considero que en un futuro se podría llegar a dar lo de jugar con once futbolistas de la casa porque tenemos una gran cantera, pero llevará su tiempo. Personalmente creo que tenemos un gran grupo. Además, hay futbolistas de la cantera de los que ya hemos hablado que jugaron sin problemas y rindieron al máximo. Fue el caso de Miranda, Riqui o Aleñá, aunque esté último, que jugó los últimos partidos, ya llevaba más tiempo con nosotros. En este sentido estamos tranquilos".

El VAR, que ser ha implantado esta temporada en la Liga, fue también objeto de sus reflexiones. "Al principio era reacio, la verdad es que no lo veía. Pero hoy en día creo que fue algo bueno para la Liga y el fútbol. Ha tenido una aceptación espectacular, tanto para los aficionados como para los jugadores. Lo veo muy bien", finalizó Messi en su entrevista exclusiva a 'Marca'.