Spider-Man: un nuevo universo en los cines

San Pedro Sula, Honduras.



Esta semana estrenó en Honduras Spider-Man: un nuevo universo, cinta de Marvel donde su protagonista es un jovencito de color.



El filme, tal como su nombre lo dice, es un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto y un chico de secundaria llamado Miles Morales es el nuevo Spider-Man.





Morales, un admirador de Spider-Man, lucha por adaptarse a su nuevo internado de élite y está a la altura de las expectativas de sus padres, Río Morales y Jefferson Davis, quienes consideran a Spider-Man como una amenaza. Después de sentirse atraído por su compañera de clase Gwanda, Miles busca el consejo de su tío Aaron Davis. Aaron alienta a Miles a seguir su pasión por el graffiti y lo lleva a una estación de metro donde puede dibujar. Mientras está allí, Miles es mordido por una araña radioactiva y desarrolla habilidades de araña.





Producción



El filme lo co-dirigen Peter Ramsey y Bob Persichetti. El reparto de voces está formado por los actores Shameik Moore, The Get Down, como Miles Morales, Brian Tyree Henry,Atlanta, como su padre Jefferson Davis, Mahershala Ali, Moonlight, como el tío de Miles, Liev Schreiber como Kingpin, Hailee Steinfeld como Gwen Stacy, Lily Tomlin como la tía May, John Mulaney como Spider-Ham y Nicolas Cage dando vida a Spider-Man Noir.