Único sobreviviente de Seventeen despide a los miembros de la banda y a su esposa

Indonesia.

Riefian “Ifan” Fajarsyah, vocalista de la banda de rock indonesa "Seventeen", confirmó la muerte de los miembros de la banda y de su esposa, que estaba reportados como desaparecidos.

"Seventeen" fue la banda que se ve siendo arrastrada del escenario después de que una ola gigante producto del tsunami del pasado 22 de diciembre golpeara la isla de Indonesia. La banda estaba entre tres a cuatro metros de la playa, por lo que el impacto fue fatal.

Según medios locales la esposa del vocalista estaba en el backstage cuando las olas golpearon el escenario.

En un inicio Fajarsyah confirmó la muerte de dos compañeros, "Perdimos a nuestro bajista, Bani [Muhammad Awal Purbani], y a nuestro gerente de ruta, Oki [Oki Wijaya]", dijo Ifan en un video publicado en su Instagram.

"Por favor, oren por Herman [el guitarrista Herman Sikumbang], Andi [el baterista Windu Andi Darmawan], Ujang [el miembro del equipo Rukmana Rustam] y mi esposa, Dylan [Sahara]. Con suerte, se pueden encontrar pronto. El resto de nosotros somos estamos Alhamdulillah [gracias a Dios] heridos pero seguros ", había escrito con la esperanza de encontrar a sus compañeros de banda y a su esposa con vida.

Lee: En 2018 la música fue liderada por las mujeres

El lunes, Ifan publicó una actualización, diciendo que habían perdido a su guitarrista Herman y al miembro del staff Ujang.

Ceremonias funerarias para los músicos y miembros de la banda se llevaron a cabo en diferentes regiones de la isla.

Ifan se disculpó por no poder asistir a las ceremonias mientras seguía buscando al baterista, Andi, y a su esposa, Dylan. Sin embargo, pronto descubrió que también tenía que despedirse de Andi.

Esto deja a Ifan como el único miembro superviviente de Seventeen. "Es un honor poder ser un hermano para todos ustedes", dijo Ifan. "Somos más que solo colegas, somos una familia".

El cuerpo de su esposa fue encontrado más tarde en el Hospital General de Pandeglang, en Banten Indonesia, el lunes por la noche, según lo informó el medio local kompas.com.

Ifan compartió el momento desgarrador en Instagram Stories. "Lo que más te gustó era cuando vestíamos atuendos a juego y ahora me pongo un paño blanco como tú", escribió Ifan, publicando una foto del ataúd blanco de su esposa.

Mira: Los nueve tsunamis más mortales en el mundo desde 2014 a la fecha

El cantante indonesio pidió al público que perdonara cualquier error que pudiera haber cometido su esposa Dylan. "Ella no fue un ser humano perfecto y yo tampoco, pero ella nunca dejó de intentar ser una buena esposa. [...] Para mí, ella es la mejor esposa que Allah (Dios) me ha dado. No podría pedir más. […] Te quiero, Dylan Sahara ”, escribió Ifan.

Riefian “Ifan” Fajarsyah y Dylan Sahara se casaron en 2016.

En un inicio la banda indonesa "Seventeen" había sido confundida con el grupo coreano de K-Pop del mismo nombre.