Asaltante mata de un disparo a menor de tres años en bus de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.

Un menor de tres años de edad perdió la vida de forma violenta luego que un sujeto no identificado le infiriera un disparo. El lamentable hecho se registró ayer martes en horas de la noche en Comayagüela, zona central del país.

La pequeña víctima respondía al nombre de William Isaac Durón López, originario y residente en la colonia Iberia.

Según el reporte preliminar, el niño estaba con su madre, hermanitos y abuelo en un bus del transporte público, todos regresaban de una reunión familiar cuando de pronto, cerca de El Centenario un hombre que iba como pasajero sacó un arma de fuego y amenazó a las personas para que le entregaran sus pertenencias.

Un testigo argumentó que al ver al individuo, los hermanitos comenzaron a llorar y fue entonces que el delincuente disparó en contra de ellos y desafortunadamente hirió de gravedad a William, posteriormente el sujeto abandonó el bus sin lograr el atraco y supuestamente se refugió en un hotel cercano hasta donde llegaron las autoridades pero el criminal logró escapar.

El niño fue impactado por una bala que se alojó en su abdomen.

Tras el ataque la desconsolada madre del pequeño se tiró del bus y buscó ayuda. Un hombre vio lo acontecido y la socorrió, en su carro trasladó al menor al Hospital Escuela Universitario, donde instantes después expiró. El cadáver fue trasladado a la morgue.

"No nos esperábamos esto. Esperamos que esta situación delincuencial no siga. Ojalá que estos muchachos puedan cambiar y no vuelvan a hacer daño.Es duro lo que estamos pasando", manifestó el dolido abuelo del menor cuando acudió junto a los demás parientes a la morgue capitalina.

La Policía investiga el caso, ya que no hay pistas sobre la identidad y el paradero del malhechor.