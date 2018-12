Bordos de San Pedro Sula convertidos en basureros

San Pedro Sula.



Los bordos de San Pedro Sula se han convertido en basureros, lo que evidencia la falta de supervisión, pese a que el Plan de Arbitrios establece los pasos a seguir.



Los sampedranos consideran que el problema no solo es en los bordos, sino también en las calles, porque hay basura por todos lados y es lamentable observar las calles y bulevares cercanos a los mercados donde el mal olor y la insalubridad están a la orden del día.



Otro de los retos para 2019 es mejorar la imagen de la ciudad, sobre todo en limpieza, ya que a juicio de los sampedranos entrevistados, la ciudad luce sucia y se necesita mejorar en recolección y supervisión.



“Usted pasa por las calles y están sucias, vemos gente con unas carretillas barriendo, pero no hacen su trabajo y nadie los supervisa, además los bulevares necesitan de ornato y limpieza”, dice Marina Mondragón, una maestra jubilada.



Para German Pérez, directivo de la Andi y de la Comisión de Transparencia Municipal, San Pedro Sula tiene varios retos desde hace varios años, especialmente el de mantener limpia la ciudad.

La contaminación y el mal olor aumentan todos los días.

“Si lo vemos desde el punto de vista físico, todavía hay muchas obras de infraestructura por hacer. Lo que está haciendo Siglo 21 solo es una parte de las que se necesitan y seguimos teniendo problemas con la movilidad urbana”, dijo.



Pérez detalló que existe una gran deuda con los sampedranos, y es el problema ambiental, no sólo pensando en El Merendón, sino en el control de la basura, saneamiento de las aguas servidas y aumento de basureros clandestinos.



Para el profesional es importante aplicar las sanciones a todos los que no están cumpliendo la normativa ambiental para que se comience a poner orden.



Indicó que es preocupante observar gran cantidad de desperdicios en los bordos de los ríos y en sitios que han permanecido limpios, pero hoy están llenos de desechos de construcción y otros materiales.



El exalcalde, Roberto Larios, dice que es necesario hacer una revisión para ver qué está pasando con la recolección de desechos sólidos en la ciudad.



“No podemos desconocer que hay un problema, no solo de recolección, sino de falta de supervisión en los bordos, porque están llenos de basura”, asegura.



La situación es complicada y es necesario que se aplique lo establecido en el Plan de Arbitrios para poder limpiar la ciudad y dejar de seguir contaminando.



El presidente de la Fundación para el Desarrollo del Valle de Sula, Martín Mayorquín, dice que debe existir un equilibrio entre la disposición de la basura y recolección. “Vemos que hay mucho servicio particular que se encarga de llevarse los desechos y los tiran en el lugar que más cerca les queda. Es necesario tener más supervisión”, dijo.



Para Mayorquin debe existir vigilancia de parte de la Municipalidad y además sancionar a los responsables para evitar que los ríos se contaminen. “Nos preocupa ver que tiran desechos de construcción en las aceras y eso está dañando la vía pública porque acortan el tamaño de la carretera; por ejemplo, la calle que está atrás de la Sula en Jardines del Valle”, manifestó.



Estos desechos, una vez que llueve, son arrastrados y contaminan los ríos.



Lo que dice la ley



El artículo 88 del Plan de Arbitrios establece que el servicio de Limpieza Vial y Barrido de Calles (ciudad limpia) será realizado por la Municipalidad de San Pedro Sula a través del prestador de servicio, en este caso, Sulambiente.



Comprende el barrido de las aceras y calzadas de las vías públicas, incluyendo hojas, ramas y otros desechos de los arboles, así como de las plazas públicas. Además, vaciado, limpieza, mantenimiento y reposición de papeleras y otros recipientes de residuos ubicados en la vía pública. También el desarrollo de un programa de lavado a presión en las calles y avenidas de la zona centro dentro del primer anillo de circunvalación de la ciudad, incluyendo el mismo anillo, según lo especifica el contrato de servicios.