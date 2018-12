Lluvias y bajas temperaturas siguen en el país por vaguada que se desplaza por el Caribe

La Ceiba, Honduras.



Bajas temperaturas y lloviznas seguirá dejando una vaguada que se desplaza por el Caribe y que mantiene en alerta verde a cuatro departamentos del norte de Honduras.



La Copeco, desde el pasado domingo, extendió una alerta verde para Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía y Colón debido a las condiciones lluviosas que deja este fenómeno climático.



“Por los momentos no hemos tenido problemas, se mantiene una alerta verde por una humedad en el Caribe y derivados de una vaguada”, informó Abraham Mejía, subcomisionado regional de Copeco en el litoral atlántico.



Las precipitaciones en esta zona del litoral han sido leves, a veces hay sol y lluvias. “Y por las noches estamos teniendo temperaturas muy bajas”, indicó.



En la zona costera, donde se esperan entre 40 a 60 milímetros de agua, no se han reportado problemas como en temporadas anteriores en que las lluvias cortaron caminos y aislaron comunidades. El oleaje en el Caribe se mantiene entre 3 a 4 pies.



“Todas las actividades marítimas y aéreas están habilitadas. No hemos tenido interrupciones de caminos y los niveles de los ríos se mantienen normales”. Las lluvias continuarán durante los próximos días por los frente fríos que llegan al Golfo de México.