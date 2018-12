Avengers: Infinity War, la más taquillera de 2018

San Pedro Sula, Honduras.



El 2018 fue un año lleno de éxitos para la industria cinematográfica.



Varias películas, entre ellas algunas de Marvel, dejaron millonarias ganancias en los cines de todo el mundo. Este año la más taquillera de todas fue Avengers: Infinity War. La cinta, que narra la batalla entre los superhéroes contra el malvado Thanos, obtuvo 2,048 millones de dólares en la taquilla mundial.



Pero su éxito no solo es económico, puesto que la cinta está entre las candidatas de la Academia de Hollywood para ser nominada en las categorías de mejores efectos visuales, mejor edición de sonido y mejor sonido en la próxima ceremonia que se celebrará el próximo 24 de febrero.



A Avengers: Infinity War le sigue otra entrega de Marvel: Pantera negra, la cual recaudó unos 1,346 millones de dólares en la taquilla.



El filme podría ser nominado al Óscar 2019 en las categorías de mejor director (Ryan Coogler), mejor actor secundario (Michael B. Jordan), mejores efectos visuales, mejor sonido y mejor guion adaptado. El tercer lugar de las películas más taquilleras de 2018 fue para Jurassic World: Fallen Kingdom. La historia de dinosaurios protagonizada por Bryce Dallas Howard y Chris Pratt recaudó 1,305 millones de dólares.

