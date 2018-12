Siete municipios de Cortés en zona de epidemia por aumento de dengue

San Pedro Sula, Honduras.



El dengue sigue ganando terreno y la población debe unirse porque ya son siete municipios los de Cortés que se encuentran en zona de epidemia. Estos son Omoa, Choloma, San Manuel



Villanueva, Pimienta, Potrerillos y San Pedro Sula.



La zona de epidemia significa que los casos sobrepasaron las cifras máximas de años anteriores.



En Villanueva comenzarán un basto trabajo de limpieza para eliminar los criaderos de la larva del zancudo que transmite el dengue. La medida es parte de las estrategias que implementarán las autoridades municipales y cuerpos de socorro de Villanueva para frenar el avance de esa enfermedad que ya afecta a 469 ciudadanos, entre niños y adultos. La cifra es la más alta que se registra en los 12 municipios que comprende el departamento de Cortés, eso llevó a que el alcalde Walter Perdomo y regidores declararan emergencia ante la amenaza sanitaria.

Autoridades edilicias y cuerpos de socorro de Villanueva analizaron las estrategias a implementar para frenar la enfermedad.

“Tenemos que actuar rápido para que la situación no sea peor de como está, la cifra de enfermos es alarmante y debemos evitar que siga aumentando”, dijo en tono preocupado el jefe edilicio.



Ayer en la alcaldía se desarrolló una reunión de emergencia para ultimar detalles sobre las acciones que ya comienzan a implementar este día para combatir el insecto.



Perdomo explicó que han visto que personal de la Secretaría de Salud hace fumigaciones, campaña de limpieza y otras acciones para eliminar el vector, “lo que miramos es que esa labor no está dando efecto, no sabemos si el químico que están utilizando es bueno o falta algo más”.



Gerardo Espinoza, director de la Cámara de Comercio de Villanueva, dijo que temen que en las dos semanas de asueto que las empresas, en especial la maquila, dio a sus empleados haya un repunte.





“Estamos preparando estrategias para que la mano de obra de la industria sea mínimamente afectada”, dijo. Cecilia Ordóñez, epidemióloga de la Región Sanitaria de Salud de Cortés, manifestó que la decisión de la Corporación en declarar emergencia es propia de ellos ante la preocupación de la alta incidencia de casos.



“No se nos avisó y por lo tanto nadie asistió a esa reunión. Nosotros hemos estado informando sobre la incidencia en el departamento. En estos momentos se registra un aumento de casos y el canal endémico pasó de alarma a zona de epidemia.