Carlos Restrepo sobre dirigir a la Selección de Panamá: “Como puede darse no se puede dar”

San Pedro Sula, Honduras.

A diferencia de su directiva, Carlos “Piscis” Restrepo no desmintió su entrevista con la Federación Panameña de Fútbol con la intención de hacerse con el puesto de seleccionador de aquel país. Eso sí, el timonel aclaró que “estamos con Real España” y ese tipo de situaciones “es normal que se presenten”.

“Es un procedimiento que hace la Federación de Panamá con algunos candidatos y yo estuve reunido con ellos, como uno de los tantos candidatos, algo lógicamente concertado con el club, porque ya se había presentado la oportunidad con Costa Rica y estuvimos en el proceso de escogencia, nos reunimos y quedó como una opción más”, comenzó explicando Restrepo en la rueda de prensa posterior a su quinto día como estratega aurinegro.

¿Cómo lo tomó su junta directiva? El “Piscis” cuenta que “lo han recibido con una posición de altura y madurez, en este caso conmigo y con el tema Panamá; nosotros debemos seguir el camino, si tuviese algo definitivo fuera diferente, como puede darse no se puede dar, simplemente quedamos en tener toda la disposición, toda la entrega de trabajo al equipo”, expuso.

Sin quitar el dedo del renglón respecto al tema, mencionó que “de presentarse alguna situación, que para cualquier técnico es normal que se presente, estudiarla en el momento. Pero lo cierto es que estamos con Real España, preparando el equipo, queremos que la preparación y las decisiones que se tomen sean las mejores, así hemos quedado con la dirigencia”.

En torno a si se irá, el DT cafetero arguyó que “no lo puedo decir ahora tampoco, porque seguramente la Federación (de Panamá) va a estudiar los diferentes candidatos, pero tampoco podemos parar el trabajo porque hay este compromiso que siento es importante”. Cuestionado por la postura de la Máquina, dijo que “los directivos seguramente tendrán su plan B o C en caso que pase algo. Yo voy a colaborar en todo momento, pensar en Real España, porque hemos iniciado el trabajo y estamos pensando en el torneo, nos debemos en este momento al compromiso. Pero vuelvo y repito, es gente muy madura, no es primera vez que a un técnico de club le hagan un ofrecimiento de una Selección, aparte lo mío no es definitivo, puede que el día de mañana escojan a otro técnico y esté en Real España permanentemente”, lanzó.

Carlos Restrepo dirigiendo el entrenamiento de hoy del Real España. Foto Neptalí Romero

No considera haberse comportado como un mentiroso. Se desmarcó de las declaraciones de su mandamás, Fuad Abufele, quien mencionó el pasado jueves que se encontraba en el país canalero haciendo un trámite personal de otra índole.

“Conozco que, de pronto, los dirigentes estuvieron maduros y tranquilos hacia una posibilidad, tengo entendido que el técnico anterior incluso tuvo un ofrecimiento de Peñarol; y es normal, los técnicos estamos enfocados en que hoy estamos acá y puede aparecer alguna situación en torno a una posibilidad diferente. Lo que yo entiendo es que Elías y Fuad lo tomaron a bien. Yo no tuve contacto con periodistas de Panamá, solo entré a una reunión y salí de ella”, concluyó.

Ya planifica el Clausura 18/19

“No es fácil contratar, reforzar; hay elementos del ámbito nacional que nos están dando posibilidades, también hemos visto a jugadores extranjeros de diferentes latitudes, vamos a tratar, no de esperar, sino de de fingir lo mejor”, apuntó Carlos Restrepo sobre las nuevas caras con que pretenderá potenciar a su oncena para la temporada que se avecina.

Dejá en claro que “cuando uno hace las cosas a la ligera y no analiza el fútbol como tal, no estudia bien las características de un jugador que pueda triunfar en el fútbol de Honduras; muchas veces la gente dice ‘en el fútbol de Honduras juega cualquiera’, y no juega cualquiera. Si encontramos un delantero que nos complemente la nómina lo vamos a hacer, de repente un defensa central y alguien que nos ayude por los laterales, vamos a ver”, sentenció.

Altas y bajas

“Yo creo que la semana entrante ya podremos tener noticias en ese aspecto, sin descuidar que estamos fortaleciendo la base que quedó, no descuidando que esto arranca el 12 y nosotros con esa base tendremos la posibilidad de saber que tendremos un buen arranque. La semana entrante deberíamos tener a las personas que nos puedan fortalecer”.

Alternativas de ataque

“Son muchos. Currículos llegan muchos. Tenemos uruguayos, argentinos y colombianos, pero la verdad en el momento lo que queremos es acertar, está llegando mucho curriculum de jugador veterano; siento que en Real España está bien el momento y la inmediatez de querer ganar, pero a veces es correr riesgo y el equipo también tiene que quedar a futuro con un espacio de equipo competitivo”.

Honestidad

“Nosotros vamos en ese camino, de intentar que cualquier decisión que se tome siempre vaya en beneficio del equipo y que la gente pueda estar tranquila, tanto directivos como yo estamos enfocados en el trabajo de Real España”.