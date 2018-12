Once funcionarios de Cicig a quienes no se renovó visa salieron hoy de Guatemala

Ciudad de Guatemala.



Los 11 investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) a quienes el Gobierno del presidente Jimmy Morales no les renovó la visa, salieron de Guatemala, informó hoy una fuente de ese organismo de las Naciones Unidas.



"A esta hora los funcionarios internacionales de Cicig se encuentran de vacaciones fuera del territorio nacional de Guatemala", precisó el portavoz de esa institución Matías Ponce.



El anuncio de la salida se hizo horas antes de que venza el plazo de 72 horas dado por el gobierno para que abandonen Guatemala al no tener visas de trabajo.



Ponce no aclaró desde qué fecha salieron de Guatemala los 11 funcionarios del ente la ONU, y si tienen previsto volver al país al término de sus vacaciones.

El portavoz de la Corte de Constitucionalidad (CC), Santiago Palomo, informó por su parte que los magistrados de ese máximo tribunal tienen previsto reunirse por la tarde para analizar los amparos que se han presentado contra la decisión del Ejecutivo de no renovar las visas y pedir la salida del país de los funcionarios internacionales.

Advertencia



El pasado martes la Cancillería solicitó a los 11 investigadores que entregaran los carnés que les dieron de forma individual debido a que desde octubre pasado quedaron sin visa.



Diversos grupos sociales han expresado su rechazo a esa decisión y consideran que con la medida el gobierno de Morales busca "debilitar el Estado de Derecho".



Consultado sobre el caso de los investigadores, el presidente aseguró el jueves que en Guatemala "se cumplirá la ley" y que "aquí lo que estamos haciendo es tomar decisiones de Estado".



El mandatario descartó que las investigaciones que lleva la Cicig se vean afectadas por la decisión de no renovarles la visa a los investigadores y litigantes del organismo, porque el Ministerio Público (MP) es el que tiene a su cargo la persecución penal en Guatemala.



En septiembre pasado el presidente Morales anunció que no renovaría el mandato de la Cicig, el cual concluye en ese mes de 2019, y luego prohibió el ingreso al país del jefe de la Comisión, el colombiano Iván Velásquez, por considerarlo una amenaza para la paz y la seguridad nacional. EFE