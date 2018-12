Kate del Castillo llega a México por primera vez tras su polémica con "El Chapo"

Redacción.

Kate del Castillo ya está en México, tras más de dos años de ausencia por los problemas legales que afrontó por el encuentro que tuvo con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La protagonista de "La Reina del Sur" lo confirmó con una foto mediante sus redes sociales.

En una publicación en su Instagram, la actriz mexicana mostró una imagen en la que posa con con su perra Lola, y escribió la leyenda. "Aquí "nomás" agotadas las dos pero bien felices por estar de regreso en mí país".







Esta es la primera vez que la actriz toca suelo mexicano desde el escándalo que se le vino encima por su contacto con el narcotraficante.



La actriz contó días atrás que estaba ilusionada por visitar a sus padres y disfrutar de unos días de descanso durante el parón de fin de año.

Se presume que la actriz brinde una conferencia de prensa este jueves.

Lea más: Jacqueline Bracamonte da a luz a sus mellizas



Del Castillo también aseveró que la decisión de regresar no ha estado motivada por el cambio de Gobierno en México, ahora al mando de Andrés Manuel López Obrador, y remarcó que no necesita "la luz verde de nadie" para entrar a su país.



El nombre de la actriz salió a relucir en enero de 2016 cuando la revista Rolling Stone publicó un artículo firmado por el actor Sean Penn en el que describe un encuentro que él y Del Castillo sostuvieron con el líder del cártel de Sinaloa en octubre de 2015 en el noroeste de México, cuando este era prófugo de la justicia.



La Procuraduría General de la República archivó hace un año el caso de manera definitiva para la actriz.