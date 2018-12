Putin sobre una posible guerra nuclear: "Después no chillen"

Moscú, Rusia.



El presidente ruso, Vladímir Putin, pidió hoy que no se minusvalore el peligro de una posible guerra nuclear y criticó a EEUU por provocar una nueva carrera armamentista al salirse de importantes acuerdos de desarme nuclear.



"Lamentablemente, existe una tendencia a minusvalorar" el peligro de una guerra nuclear, dijo durante su rueda de prensa anual a la que asisten casi 2.000 periodistas rusos y extranjeros.



Además, denunció que existe "la tendencia a reducir el umbral" para el empleo de armas nucleares y advirtió de que ello "puede conducir a una catástrofe nuclear global".



El jefe del Kremlin destacó, en este sentido, el peligro que representan las "ideas de crear cargas nucleares de baja potencia", para el uso de estas con fines tácticos.



Acusó a Estados Unidos de provocar una carrera armamentista con su abandono del tratado de eliminación de misiles nucleares de alcance corto y medio (INF).



"Es muy difícil imaginar cómo se va desarrollar la situación. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si aparecen esos misiles en Europa?", se preguntó Putin.



Tras una pausa, agregó: "Desde luego, vamos a garantizar nuestra seguridad. Y que después no chillen por que logramos algunas ventajas. No buscamos ventajas, sino equilibrio".



Recordó que, después de que EEUU abandonara el tratado sobre defensa antimisiles, "Rusia se vio obligada a responder con la creación de nuevos armamentos capaces de superar estos sistemas de defensa antimisiles".



"Ahora oímos que Rusia ha obtenido ventajas. Sí, es cierto. Nadie en el mundo tiene esos armamentos. La potencias más importantes los tendrán, pero por ahora no los tienen...", dijo el presidente ruso.



En términos estratégicos generales estas ventajas "son simplemente un elemento de contención de preservación de la paridad", agregó.