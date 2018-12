Realizan operativos en San Pedro Sula para detectar productos vencidos

San Pedro Sula, Honduras.

Los operativos para garantizar que los sampedranos consuman productos de la temporada en buen estado ya comenzaron en los mercados, supermercados y otros establecimientos de la ciudad.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía del Consumidor, el personal de la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y del departamento de Justicia Municipal de la Alcaldía, inspeccionaron ayer los puestos de venta de carne del mercado Medina Concepción.

Los operativos iniciaron el lunes de esta semana y los restaurantes de comidas rápidas fueron los primeros en ser visitados. El día siguiente inspeccionaron las panaderías y los negocios de venta de comida china; ayer por la mañana hicieron el registro en las carnicerías.

Durante la inspección se constató que los locatarios tuvieran su permiso de operación, licencia sanitaria y la limpieza del lugar.

Durante los primeros días de los operativos, el Juzgado Municipal citó a los encargados de tres establecimientos, ya que se verificó que no estaban otorgando el descuento de la tercera edad como lo establece la ley.

En caso de encontrar productos vencidos se procederá a sancionar administrativamente los negocios. Los operativos continuarán hoy y mañana y se tiene previsto hacer una inspección en la terminal de buses para vigilar que no alteren los cobros en el pasaje, informaron.

Miguel Cardona, administrador del mercado Medina Concepción, dijo que estos operativos se realizan de manera rutinaria.

“Como administración estamos pendientes que se harán y más en esta temporada navideña que es cuando se consume más la carne de cerdo”, expresó Cardona.

Agregó que el recinto es un lugar limpio y por eso la preferencia de los compradores sampedranos y de los municipios aledaños a la Capital Industrial.

Vencimiento.

“En el caso de los productos envasados, debe estar impresa la etiqueta, ya sea en el empaque o en la tapa, la fecha de vencimiento, la cual debe estar vigente. De lo contrario es mejor no consumirlo, ya que la fecha de vencimiento determina la vida útil del producto. En el caso de los no envasados hay características que se deben tomar en cuenta, como la coloración, el olor y la textura”, explicó Lucía Zepeda, portavoz de la Arsa. Zepeda detalló que el registro sanitario es la numeración que trae cada producto envasado. “Generalmente se puede leer como: Registro Sanitario, Reg San, RS o RSA. Dijo que si un producto ya venció lo recomendable es no consumirlo debido que puede traer complicaciones a la salud. “Bajo ningún término debe consumirse, puesto que ya caducó su vida útil”.

Respecto a la licencia sanitaria manifestó que se extiende a los establecimientos donde se elaboran, empacan y distribuyen alimentos y deben cumplir una serie de requisitos, que los ciudadanos pueden encontrar en www.arsa.gob.hn para luego someter el establecimiento a una inspección sanitaria en donde la Arsa se asegura que cumpla las buenas prácticas de higiene.

“Además, el propietario debe recibir una charla impartida por los técnicos de la Arsa sobre la buena manipulación de los productos”, finalizó.